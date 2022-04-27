https://ria.ru/20220427/norvegiya-1785718813.html
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины - РИА Новости, 27.04.2022
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины
Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:44
2022-04-27T12:44
2022-04-27T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
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МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте правительства Норвегии."Норвегия внесет свой вклад в фонд координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку оборонной техники для Украины", - говорится в сообщении.По данным министерства обороны королевства, Норвегия во взаимодействии с Великобританией и в тесном контакте с Украиной станет определять основные потребности Украины в оборонной технике, а затем заказы будут размещены в третьих странах или в промышленности."Норвегия будет контролировать, какое оборудование закупается на норвежские средства. Правительство предлагает выделить в фонд 400 миллионов норвежских крон", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия, великобритания
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины, созданного Великобританией