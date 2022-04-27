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Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/norvegiya-1785718813.html
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины - РИА Новости, 27.04.2022
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины
Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:44
2022-04-27T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
норвегия
великобритания
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МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте правительства Норвегии."Норвегия внесет свой вклад в фонд координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку оборонной техники для Украины", - говорится в сообщении.По данным министерства обороны королевства, Норвегия во взаимодействии с Великобританией и в тесном контакте с Украиной станет определять основные потребности Украины в оборонной технике, а затем заказы будут размещены в третьих странах или в промышленности."Норвегия будет контролировать, какое оборудование закупается на норвежские средства. Правительство предлагает выделить в фонд 400 миллионов норвежских крон", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html
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в мире, украина, норвегия, великобритания
12:44 27.04.2022
 
Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины

Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины, созданного Великобританией

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте правительства Норвегии.
"Норвегия внесет свой вклад в фонд координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку оборонной техники для Украины", - говорится в сообщении.
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По данным министерства обороны королевства, Норвегия во взаимодействии с Великобританией и в тесном контакте с Украиной станет определять основные потребности Украины в оборонной технике, а затем заказы будут размещены в третьих странах или в промышленности.
"Норвегия будет контролировать, какое оборудование закупается на норвежские средства. Правительство предлагает выделить в фонд 400 миллионов норвежских крон", - отметили в министерстве.
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