https://ria.ru/20220427/norvegiya-1785718813.html

Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины

Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины - РИА Новости, 27.04.2022

Норвегия примет участие в работе оружейного фонда для Украины

Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:44

2022-04-27T12:44

2022-04-27T12:44

обострение ситуации в днр и лнр

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МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Норвегия намерена внести свой вклад в оружейный фонд, созданный Великобританией для координации приобретения военной техники для Украины, сообщается на сайте правительства Норвегии."Норвегия внесет свой вклад в фонд координации приобретения военной техники для Украины. Фонд возглавляет Великобритания, которая будет координировать закупку и транспортировку оборонной техники для Украины", - говорится в сообщении.По данным министерства обороны королевства, Норвегия во взаимодействии с Великобританией и в тесном контакте с Украиной станет определять основные потребности Украины в оборонной технике, а затем заказы будут размещены в третьих странах или в промышленности."Норвегия будет контролировать, какое оборудование закупается на норвежские средства. Правительство предлагает выделить в фонд 400 миллионов норвежских крон", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, норвегия, великобритания