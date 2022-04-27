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На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 27.04.2022
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях
Движение поездов в северной части серой линии московского метро прервано из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:07
2022-04-27T12:07
2022-04-27T12:11
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Движение поездов в северной части серой линии московского метро прервано из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на указанном участке Серпуховско-Тимирязевской линии по названной причине временно увеличены интервалы движения."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Владыкино" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
12:07 27.04.2022 (обновлено: 12:11 27.04.2022)
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях
Человек упал на пути на серой ветке московского метро, движение поездов остановлено