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На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях

На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях - РИА Новости, 27.04.2022

На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях

Движение поездов в северной части серой линии московского метро прервано из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:07

2022-04-27T12:07

2022-04-27T12:11

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Движение поездов в северной части серой линии московского метро прервано из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на указанном участке Серпуховско-Тимирязевской линии по названной причине временно увеличены интервалы движения."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Владыкино" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен