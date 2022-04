https://ria.ru/20220427/konferentsiya-1785713048.html

Эксперты в прямом эфире обсудили лучшие рекламные кейсы

МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба Best Cases Conference. На минувшей неделе в рамках конференции лучших кейсов были запущены два прямых эфира. Лидеры рейтингов эффективности и креативности АКАР, а также известные бренды и крупнейшие рекламодатели рассказали индустрии о том, как создавали свои лучшие проекты. В этом сезоне участники провели детальные обзоры кейсов про искусственный интеллект, трансформеров, чудеса ребрендинга, смартфоны и даже про экологию.Обе трансляции доступны к просмотру на ADPASS.В этом году кейсы разбирали не только команды агентств. Best Cases Conference совместно с представителями от креативных школ выпустила специальный проект Watch and Study. Команда конференции пригласила основателей и преподавателей mads, Wordshop Academy и FERMA обсудить контент ВСС 2022 с точки зрения возможной пользы для студентов и специалистов индустрии.Подробные обзоры закулисья каждого кейса: проблематики и идеи проекта, процесса реализации и полученных результатов — это не только презентация проделанной работы, но и возможность для зрителей получить опыт на основе реальных примеров.Участники Watch and Study увидели четыре кейса из программы ВСС 2022 — что полезного можно почерпнуть из реальных проектов? Рассказывают:● Арина Авдеева, образовательный и креативный практик, со-основательница креативной школы mads, агентсва friends.moscow и сервиса по поиску вдохновения pixride.com;● Антон Молодцов, Strategic Director Arena, основатель FERMA;● Олег Туманов, Executive Creative Director VMLY&R Commerce, преподаватель Wordshop Academy (копирайтинг, арт-дирекшн).Ролик также доступен на ADPASS.Во время беседы спикеры поделились ценными советами с теми, кто только начинает свой карьерный путь, и теми, кто уже имеет за плечами профессиональный бэкграунд, но продолжает расти. Универсальной схемы успеха не существует, но есть рекомендации, которые упрощают дорогу. Как генерировать и создавать? Ниже список с несколькими советами от Арины, Олега и Антона:Совет №1: любую идею можно исследовать и реализовать — не нужно бояться, а любые ограничения — это новые возможности для проявления креатива.Совет №2: нужно быть потребителем культуры без снобизма, потому что субъективные оценочные суждения могут тормозить процесс воплощения идей — любым идеям необходимо всегда давать шанс.Совет №3: найти проблему — половина ее решения, успех реализации также зависит от понимания главной "фишки" продукта или услуги и даже от "огня" в глазах.Антон Молодцов напоминает, что в каком-то смысле мы все начали с нуля, поэтому сейчас особенно важно знать, какие решения и подходы оказались эффективными в новом экономическом контексте. Именно эту ценность транслируют Best Cases Conference и специальный проект Watch and Study.Best Cases Conference не прощается. Обзоры кейсов этого сезона будут опубликованы на ADPASS в формате отдельных выпусков. Запланировать свое участие в будущей конференции можно уже сейчас: если у вас есть интересные кейсы и есть, чем поделиться с индустрией, свяжитесь с командой проекта по почте.Контактная информация:PR-менеджер проекта — Данилова Ксения.Мероприятие для возрастной категории: 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

