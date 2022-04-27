https://ria.ru/20220427/investkontrakt-1785717649.html

Тюменская область и "Транснефть" реализуют совместный инвестконтракт

Тюменская область и "Транснефть" реализуют совместный инвестконтракт - РИА Новости, 27.04.2022

Тюменская область и "Транснефть" реализуют совместный инвестконтракт

Итоги реализации специального инвестиционного контракта по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть –... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:41

2022-04-27T12:41

2022-04-27T12:41

тюменская область

тюменская область

экономика

александр моор

россия

транснефть

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТЮМЕНЬ, 27 апр - РИА Новости. Итоги реализации специального инвестиционного контракта по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть – Сибирь" и развитие сотрудничества обсудили во время рабочей встречи губернатор Александр Моор и генеральный директор Рустэм Исламов.Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Тюменской области и АО "Транснефть – Сибирь" в 2017 году подписали специальный инвестиционный контракт по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода для реализации программы импортозамещения, он рассчитан на девять лет, компания выполняет все обязательства."Бесперебойная работа нефтетранспортной отрасли имеет стратегическое значение для региональной и российской экономики. Успешное выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту, в том числе создание новых рабочих мест, свидетельствует о том, что предприятие "Транснефть – Сибирь" и в дальнейшем будет успешно решать стоящие перед ним задачи", – сообщил Александр Моор.Согласно инвестконтракту, на Тюменском ремонтно-механическом заводе создано 204 рабочих места, увеличены производственные и складские площади, налажено серийное производство современных очистных сооружений, шасси экскаватора-амфибии, комплектующих магистральных и подпорных насосных агрегатов для перекачки нефти и нефтепродуктов.ПАО "Транснефть" инвестировало в проект 3,8 миллиарда рублей. Объем готовой продукции завода с 2020 по 2021 год по контракту составил 4,5 миллиарда рублей. В целом с 2020 по 2025 год планируется выпустить продукции на 11 миллиардов рублей. В феврале 2021 году заключено дополнительное соглашение, которое предусматривает дальнейшее увеличение объемов и номенклатуры производимой заводом продукции."Транснефть – Сибирь" является стратегическим партнером региона, работа компании имеет важное значение для экономики страны и региона: только в прошлом году в бюджет области и муниципальных образований она перечислила около 2,3 миллиарда рублей налогов, отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220421/posev-1784758489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, экономика, александр моор, россия, транснефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)