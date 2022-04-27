Тюменская область и "Транснефть" реализуют совместный инвестконтракт
Тюменская область и АО "Транснефть – Сибирь" реализуют совместный инвестконтракт
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 апр - РИА Новости. Итоги реализации специального инвестиционного контракта по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть – Сибирь" и развитие сотрудничества обсудили во время рабочей встречи губернатор Александр Моор и генеральный директор Рустэм Исламов.
Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Тюменской области и АО "Транснефть – Сибирь" в 2017 году подписали специальный инвестиционный контракт по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода для реализации программы импортозамещения, он рассчитан на девять лет, компания выполняет все обязательства.
"Бесперебойная работа нефтетранспортной отрасли имеет стратегическое значение для региональной и российской экономики. Успешное выполнение обязательств по специальному инвестиционному контракту, в том числе создание новых рабочих мест, свидетельствует о том, что предприятие "Транснефть – Сибирь" и в дальнейшем будет успешно решать стоящие перед ним задачи", – сообщил Александр Моор.
Согласно инвестконтракту, на Тюменском ремонтно-механическом заводе создано 204 рабочих места, увеличены производственные и складские площади, налажено серийное производство современных очистных сооружений, шасси экскаватора-амфибии, комплектующих магистральных и подпорных насосных агрегатов для перекачки нефти и нефтепродуктов.
ПАО "Транснефть" инвестировало в проект 3,8 миллиарда рублей. Объем готовой продукции завода с 2020 по 2021 год по контракту составил 4,5 миллиарда рублей. В целом с 2020 по 2025 год планируется выпустить продукции на 11 миллиардов рублей. В феврале 2021 году заключено дополнительное соглашение, которое предусматривает дальнейшее увеличение объемов и номенклатуры производимой заводом продукции.
"Транснефть – Сибирь" является стратегическим партнером региона, работа компании имеет важное значение для экономики страны и региона: только в прошлом году в бюджет области и муниципальных образований она перечислила около 2,3 миллиарда рублей налогов, отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.