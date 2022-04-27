https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785825532.html

Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента - РИА Новости, 27.04.2022

Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:45

2022-04-27T19:45

2022-04-27T19:46

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

алексей кудрин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На продовольственные товары рост цен замедлился (0,4% после 0,5% неделей ранее) при снижении цен на плодоовощную продукцию и замедлении роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров фиксируется умеренный рост цен (0,08%), при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается седьмую неделю подряд", - добавили в Минэкономразвития.Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, алексей кудрин