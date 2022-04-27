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Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента - РИА Новости, 27.04.2022
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Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента
Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента - РИА Новости, 27.04.2022
Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента
Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:45
2022-04-27T19:46
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
алексей кудрин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На продовольственные товары рост цен замедлился (0,4% после 0,5% неделей ранее) при снижении цен на плодоовощную продукцию и замедлении роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров фиксируется умеренный рост цен (0,08%), при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается седьмую неделю подряд", - добавили в Минэкономразвития.Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, алексей кудрин
19:45 27.04.2022 (обновлено: 19:46 27.04.2022)
 
Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля ускорилась до 17,7 процента

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Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю c 16 по 22 апреля 2022 года инфляция составила 0,25% (без учета услуг внутреннего туризма инфляция сохранилась на уровне предыдущей недели). На ускорение инфляции сказалось увеличение темпов роста цен на услуги внутреннего туризма (2,63%) в связи с предстоящими майскими праздниками", - говорится в обзоре министерства.
"На продовольственные товары рост цен замедлился (0,4% после 0,5% неделей ранее) при снижении цен на плодоовощную продукцию и замедлении роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров фиксируется умеренный рост цен (0,08%), при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается седьмую неделю подряд", - добавили в Минэкономразвития.
Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:31
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияАлексей Кудрин
 
 
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