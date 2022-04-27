https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785717400.html
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 27.04.2022
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах
Инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:40
2022-04-27T12:40
2022-04-27T17:29
экономика
россия
алексей кудрин
инфляция
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."По предварительным оценкам (Минэкономразвития - ред.), инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет не маленькая - больше 6%", - сказал Кудрин, выступая в ходе заседания президиума Совета законодателей."Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%. По более консервативному сценарию – 12,4%. Вот даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной - неопределенности очень большие, - то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный", - заявил Кудрин.Публикация обновленного макропрогноза Минэкономразвития РФ откладывается, добавил Кудрин."Цифры правительства сейчас очень важны. Пока оттягивается публикация прогноза, но собственно сегодня эти цифры сверхнужны", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета законодателей.Он отметил, что оценки правительства важны с точки зрения оценки доходов и расходов бюджетов регионов, чтобы они могли реально оценивать свои возможности."Даже по примерным прикидкам, по базовому сценарию, … при снижении на 8,8% экономики, доходы регионов с учетом инфляции в номинале выросли в среднем на 15% при том, что … это будет очень разная ситуация по регионам, ну при инфляции больше 20%. Это опять снижение в реальном выражении", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.Регионы, в среднем по России, показали в первом квартале 2022 года прирост номинальных доходов 28%. Однако есть субъекты, которые вышли в ноль или в минус по доходам, при том, что уже произошел скачок инфляции. "Значит мы понимаем, что в реальном выражении в объеме товаров, услуг, стройки регионы сделают меньше", - отметил Кудрин."Мы, конечно, вынуждены признать, что реальные доходы населения снизятся", - добавил глава Счетной палаты.
https://ria.ru/20220422/inflyatsiya-1784975908.html
https://ria.ru/20220427/dokhody-1785722103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей кудрин, инфляция
12:40 27.04.2022 (обновлено: 17:29 27.04.2022)
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах
Кудрин: инфляция в России в 2022 году по базовому прогнозу составит 20,7 процента
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году - более 6%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"По предварительным оценкам (Минэкономразвития
- ред.), инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет не маленькая - больше 6%", - сказал Кудрин, выступая в ходе заседания президиума Совета законодателей.
"Сегодня экономика переживает непростой период, и ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития, составит 8,8%. По более консервативному сценарию – 12,4%. Вот даже если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной - неопределенности очень большие, - то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный", - заявил Кудрин.
Публикация обновленного макропрогноза Минэкономразвития РФ
откладывается, добавил Кудрин.
"Цифры правительства сейчас очень важны. Пока оттягивается публикация прогноза, но собственно сегодня эти цифры сверхнужны", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета законодателей.
Он отметил, что оценки правительства важны с точки зрения оценки доходов и расходов бюджетов регионов, чтобы они могли реально оценивать свои возможности.
"Даже по примерным прикидкам, по базовому сценарию, … при снижении на 8,8% экономики, доходы регионов с учетом инфляции в номинале выросли в среднем на 15% при том, что … это будет очень разная ситуация по регионам, ну при инфляции больше 20%. Это опять снижение в реальном выражении", - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.
Регионы, в среднем по России, показали в первом квартале 2022 года прирост номинальных доходов 28%. Однако есть субъекты, которые вышли в ноль или в минус по доходам, при том, что уже произошел скачок инфляции. "Значит мы понимаем, что в реальном выражении в объеме товаров, услуг, стройки регионы сделают меньше", - отметил Кудрин.
"Мы, конечно, вынуждены признать, что реальные доходы населения снизятся", - добавил глава Счетной палаты.