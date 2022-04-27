https://ria.ru/20220427/granitsa-1785670286.html

Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме

Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме - РИА Новости, 27.04.2022

Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме

Все пункты пропуска Крыма на границе с Украиной работают в штатном и круглосуточном режиме, сбоев в их функционировании не допущено, сообщает крымское... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:38

2022-04-27T09:38

2022-04-27T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

признание днр и лнр в россии

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Все пункты пропуска Крыма на границе с Украиной работают в штатном и круглосуточном режиме, сбоев в их функционировании не допущено, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.В погрануправлении подчеркнули, что граждане Украины могут въезжать на территорию России при наличии действительных документов. При этом каких-либо документов для подтверждения цели въезда не требуется.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), признание днр и лнр в россии, безопасность