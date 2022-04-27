09:38 27.04.2022 (обновлено: 09:48 27.04.2022)
Все пункты пропуска на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме
Пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной работают в штатном и круглосуточном режиме
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Все пункты пропуска Крыма на границе с Украиной работают в штатном и круглосуточном режиме, сбоев в их функционировании не допущено, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Все три автомобильных пункта пропуска работают в штатном и круглосуточном режиме. Сбоев в их функционировании не допущено. Прекращения пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных не планируется", - говорится в сообщении.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.