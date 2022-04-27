https://ria.ru/20220427/germaniya-1785815471.html

СМИ: в бундестаге достигли компромисса по тяжелому вооружению для Украины

СМИ: в бундестаге достигли компромисса по тяжелому вооружению для Украины - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: в бундестаге достигли компромисса по тяжелому вооружению для Украины

Партии правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) и оппозиционный блок... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:42

2022-04-27T18:42

2022-04-27T18:42

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украина

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Партии правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) и оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) достигли компромисса о резолюции по поддержке Украины тяжелым вооружением, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.По данным агентства, стороны хотят принять резолюцию в бундестаге в четверг. Уточняется, что ХДС/ХСС приняли решение присоединиться к проекту, предложенному правящей коалицией.Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Позже это подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. В свою очередь агентство dpa сообщило, что оборонный концерн Rheinmetall предложил поставки Киеву 88 танков Leopard 1A5. Сообщается, что предложение предусматривает также обучение в Германии, инструменты, запчасти и боеприпасы.

https://ria.ru/20220425/vad-1785408785.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина