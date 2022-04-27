https://ria.ru/20220427/germaniya-1785743620.html

В Германии заявили об отсутствии дефицита поставок энергоносителей

В Германии заявили об отсутствии дефицита поставок энергоносителей - РИА Новости, 27.04.2022

В Германии заявили об отсутствии дефицита поставок энергоносителей

В настоящее время в Германии нет дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа, продолжается упорная работа над снижением зависимости от российских ископаемых... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:15

2022-04-27T14:15

2022-04-27T14:15

экономика

германия

россия

цены на нефть

природный газ

санкции

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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. В настоящее время в Германии нет дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа, продолжается упорная работа над снижением зависимости от российских ископаемых энергоносителей, заявил статс-секретарь Минэкономики ФРГ Оливер Кришер в докладе для комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике."В настоящее время дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа в Германии нет", - заявил высокопоставленный представитель министерства, добавив, что "одновременно правительство продолжает упорно работать над тем, чтобы сократить зависимость от импорта российских ископаемых энергоносителей".По словам статс-секретаря, относительно разных видов энергоносителей в данном вопросе "достигнут до сих пор разный прогресс", поэтому возможное эмбарго "имело бы разную степень воздействия"."В газовом секторе, в отличие от нефти и угля, не очевидно, как восполнить недостающие объемы российского природного газа к зиме 2022/23 года. Полная замена российского природного газа - без крайне жестких мер в области энергосбережения - представляется сложной и возможной только в среднесрочной перспективе, поскольку необходимые для замены объемы должны быть сначала приобретены за границей, а инфраструктура в Германии еще должна быть создана", - заявил Кришер.По словам статс-секретаря, в Германии существует резерв нефти, поэтому в случае отказа от "всех поставок из России в короткие сроки", за счет этого резерва обеспечение нефтью можно было бы обеспечить на срок более чем на 200 дней. Таким образом "нефтяное эмбарго, скорее всего, не окажет существенного влияния на безопасность снабжения электроэнергией", сказал Кришер.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, цены на нефть, природный газ, санкции