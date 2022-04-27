https://ria.ru/20220427/gazeta-1785839421.html
В Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z"
В Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z" - РИА Новости, 27.04.2022
В Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z"
На освобожденной территории Харьковской области вышел уже четвёртый номер газеты "Харьков Z", передаёт в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:25
2022-04-27T22:25
2022-04-27T22:25
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. На освобожденной территории Харьковской области вышел уже четвёртый номер газеты "Харьков Z", передаёт в среду корреспондент РИА Новости.Еженедельное издание выходит под эгидой временной администрации освобождённых территорий Харьковской области, которую возглавляет Виталий Ганчев.По данным агентства, также запущено одноимённое радио, а после подачи в регион электричества будут запущены телевизионные вышки для трансляции российских каналов. Как передаёт корреспондент РИА Новости, телевизионное оборудование уже перенастроено и готово к работе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
В Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z"
На освобожденной территории Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z"
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. На освобожденной территории Харьковской области вышел уже четвёртый номер газеты "Харьков Z", передаёт в среду корреспондент РИА Новости.
Еженедельное издание выходит под эгидой временной администрации освобождённых территорий Харьковской области, которую возглавляет Виталий Ганчев.
По данным агентства, также запущено одноимённое радио, а после подачи в регион электричества будут запущены телевизионные вышки для трансляции российских каналов. Как передаёт корреспондент РИА Новости, телевизионное оборудование уже перенастроено и готово к работе.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.