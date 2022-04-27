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В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей - РИА Новости, 27.04.2022
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В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей
В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей - РИА Новости, 27.04.2022
В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей
Газовый конфликт с Польшей и Болгарией создает опасный прецедент и подрывает доверие к институту долгосрочных контрактов с Россией, подталкивая Европу к... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:45
2022-04-27T17:53
экономика
россия
польша
болгария
газпром
евросоюз
pgnig
природный газ
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газовый конфликт с Польшей и Болгарией создает опасный прецедент и подрывает доверие к институту долгосрочных контрактов с Россией, подталкивая Европу к ускоренному отказу от поставок российского "голубого топлива", считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ)."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Принятое "Газпромом" решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом последних переходить к расчетам за рубли за поставляемый газ в рамках долгосрочных контрактов по сути создало опасный прецедент одностороннего нарушения долгосрочных контрактов", - считают в ИЭФ.Эксперты отмечают, что, с одной стороны, "Газпром" должен был проявить принципиальность в отношении тех стран, которые официально отказались переходить к расчетам за газ в рублях (что само по себе не являлось существенным нарушением условий контрактов согласно предложенному Россией механизму). Но при этом "Газпром" создал экономический casus belli (формальный повод для объявления войны) для всей системы долгосрочных контрактов, на основе которой в течение 53 лет Россия осуществляет поставки газа в страны ЕС."Эта конфронтация, очевидно, будет иметь тяжелые последствия для "Газпрома" и российского бюджета, поскольку подрывает идею незыблемости долгосрочных контрактов. А именно они являются одним из основных препятствий для реализации цели ЕК по обнулению импорта российского газа в ЕС к 2027 году... Иными словами, "Газпром" сам подталкивает европейских покупателей к ускоренному отказу от российского трубопроводного газа", - поясняет РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Белогорьев.По мнению экспертов института, случившееся фактически "развязало" руки европейским партнерам "Газпрома" и дало возможность не исполнять другие условия контрактов, например, таких как условие "бери или плати", в соответствии с которым объемы поставок российского газа не могут быть ниже 80% от контрактных уровней.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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экономика, россия, польша, болгария, газпром, евросоюз, pgnig, природный газ
17:45 27.04.2022 (обновлено: 17:53 27.04.2022)
 
В ИЭФ рассказали, чем опасен для России газовый конфликт с Польшей

Эксперты ИЭФ: газовый конфликт с Польшей и Болгарией создает опасный для России прецедент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газовый конфликт с Польшей и Болгарией создает опасный прецедент и подрывает доверие к институту долгосрочных контрактов с Россией, подталкивая Европу к ускоренному отказу от поставок российского "голубого топлива", считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
"Принятое "Газпромом" решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом последних переходить к расчетам за рубли за поставляемый газ в рамках долгосрочных контрактов по сути создало опасный прецедент одностороннего нарушения долгосрочных контрактов", - считают в ИЭФ.
Эксперты отмечают, что, с одной стороны, "Газпром" должен был проявить принципиальность в отношении тех стран, которые официально отказались переходить к расчетам за газ в рублях (что само по себе не являлось существенным нарушением условий контрактов согласно предложенному Россией механизму). Но при этом "Газпром" создал экономический casus belli (формальный повод для объявления войны) для всей системы долгосрочных контрактов, на основе которой в течение 53 лет Россия осуществляет поставки газа в страны ЕС.
"Эта конфронтация, очевидно, будет иметь тяжелые последствия для "Газпрома" и российского бюджета, поскольку подрывает идею незыблемости долгосрочных контрактов. А именно они являются одним из основных препятствий для реализации цели ЕК по обнулению импорта российского газа в ЕС к 2027 году... Иными словами, "Газпром" сам подталкивает европейских покупателей к ускоренному отказу от российского трубопроводного газа", - поясняет РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Белогорьев.
По мнению экспертов института, случившееся фактически "развязало" руки европейским партнерам "Газпрома" и дало возможность не исполнять другие условия контрактов, например, таких как условие "бери или плати", в соответствии с которым объемы поставок российского газа не могут быть ниже 80% от контрактных уровней.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
13:57
Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа
 
ЭкономикаРоссияПольшаБолгарияГазпромЕвросоюзPGNiGПриродный газ
 
 
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