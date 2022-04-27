https://ria.ru/20220427/gaz-1785791021.html

В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России

В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России - РИА Новости, 27.04.2022

В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России

Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:57

2022-04-27T16:57

2022-04-27T18:51

экономика

словакия

болгария

польша

природный газ

газпром

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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики страны Рихард Сулик."До той поры еще есть время вести переговоры с "Газпромом" таким образом, чтобы у нас не произошло то, что сейчас в Болгарии или Польше. Сделаем все для того, чтобы газ поступал в Словакию, и чтобы его было достаточно и для населения, и для промышленности", — сказал министр.По его словам, правительство сейчас ищет решение для того, чтобы уменьшить темпы роста цены на этот вид топлива, прежде всего, для населения. В частности, сказал он, рассматривается вопрос об отмене НДС на газ.Как сообщил журналистам замглавы энергетической компании SPP Рихард Прокурчак, в настоящее время в Средиземном море находится танкер с сжиженным природным газом (LNG), предназначенным для Словакии.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

https://ria.ru/20220427/avstriya-1785674578.html

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

экономика, словакия, болгария, польша, природный газ, газпром