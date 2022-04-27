16:57 27.04.2022 (обновлено: 18:51 27.04.2022)
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России
Глава минэкономики Словакии Сулик: страна сделает все, чтобы получать российский газ
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики страны Рихард Сулик.
По его словам, правительство сейчас ищет решение для того, чтобы уменьшить темпы роста цены на этот вид топлива, прежде всего, для населения. В частности, сказал он, рассматривается вопрос об отмене НДС на газ.
Как сообщил журналистам замглавы энергетической компании SPP Рихард Прокурчак, в настоящее время в Средиземном море находится танкер с сжиженным природным газом (LNG), предназначенным для Словакии.
Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.