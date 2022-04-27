Рейтинг@Mail.ru
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/gaz-1785791021.html
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России - РИА Новости, 27.04.2022
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России
Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:57
2022-04-27T18:51
экономика
словакия
болгария
польша
природный газ
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики страны Рихард Сулик."До той поры еще есть время вести переговоры с "Газпромом" таким образом, чтобы у нас не произошло то, что сейчас в Болгарии или Польше. Сделаем все для того, чтобы газ поступал в Словакию, и чтобы его было достаточно и для населения, и для промышленности", — сказал министр.По его словам, правительство сейчас ищет решение для того, чтобы уменьшить темпы роста цены на этот вид топлива, прежде всего, для населения. В частности, сказал он, рассматривается вопрос об отмене НДС на газ.Как сообщил журналистам замглавы энергетической компании SPP Рихард Прокурчак, в настоящее время в Средиземном море находится танкер с сжиженным природным газом (LNG), предназначенным для Словакии.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html
https://ria.ru/20220427/avstriya-1785674578.html
словакия
болгария
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Людмила Скопинцева
Людмила Скопинцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc6ce470c78870143348e20829ba6fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, словакия, болгария, польша, природный газ, газпром
16:57 27.04.2022 (обновлено: 18:51 27.04.2022)
 
В Словакии пообещали сделать все, чтобы получать газ из России

Глава минэкономики Словакии Сулик: страна сделает все, чтобы получать российский газ

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Словакия должна внести следующий платеж за газ из России 20 мая, и Братислава сделает все, чтобы топливо поступало в республику, заявил глава минэкономики страны Рихард Сулик.
"До той поры еще есть время вести переговоры с "Газпромом" таким образом, чтобы у нас не произошло то, что сейчас в Болгарии или Польше. Сделаем все для того, чтобы газ поступал в Словакию, и чтобы его было достаточно и для населения, и для промышленности", — сказал министр.
По его словам, правительство сейчас ищет решение для того, чтобы уменьшить темпы роста цены на этот вид топлива, прежде всего, для населения. В частности, сказал он, рассматривается вопрос об отмене НДС на газ.
Как сообщил журналистам замглавы энергетической компании SPP Рихард Прокурчак, в настоящее время в Средиземном море находится танкер с сжиженным природным газом (LNG), предназначенным для Словакии.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
18:09
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
10:11
Австрия приняла условия России по оплате газа
 
ЭкономикаСловакияБолгарияПольшаПриродный газГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала