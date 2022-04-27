Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/gaz-1785750463.html
В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях
В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях
Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:42
2022-04-27T14:42
экономика
дмитрий песков
владимир путин
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_541b740f9907f0c729505e99b8aef27e.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753193720_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_3387b0433caf3a756dfe1046fc9a98f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, владимир путин, природный газ
14:42 27.04.2022
 
В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях

Песков: отказ европейских стран платить за газ в рублях вызван желанием наказать Россию

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Это принесение народного хозяйства в угоду каким-то абсолютно мнимым политическим предубеждениям, а точнее не предубеждениям, а желанию во что бы то ни стало наказать нашу страну, даже в ущерб своим собственным и налогоплательщикам, и потребителям газа, и производителям, и так далее. К сожалению, европейцы, некоторые, идут по такому пути", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала