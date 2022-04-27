https://ria.ru/20220427/gaz-1785750463.html

В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях

В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022

В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях

Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:42

2022-04-27T14:42

2022-04-27T14:42

экономика

дмитрий песков

владимир путин

природный газ

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, природный газ