В Кремле прокомментировали отказ европейских стран платить за газ в рублях
Песков: отказ европейских стран платить за газ в рублях вызван желанием наказать Россию
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Некоторые европейские страны отказываются платить Москве за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это принесение народного хозяйства в угоду каким-то абсолютно мнимым политическим предубеждениям, а точнее не предубеждениям, а желанию во что бы то ни стало наказать нашу страну, даже в ущерб своим собственным и налогоплательщикам, и потребителям газа, и производителям, и так далее. К сожалению, европейцы, некоторые, идут по такому пути", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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