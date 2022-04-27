https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785734893.html
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России - РИА Новости, 27.04.2022
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России
России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:43
2022-04-27T13:43
2022-04-27T13:43
экономика
россия
госдума рф
александр жуков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Он считает, что план первоочередных мер, реализуемых "в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны, объявленной России сегодня… позволил нам избежать краха нашей экономики". Эти меры во многом способствуют тому, что российская экономка в сложившихся сложнейших условиях функционирует, но не нужно ограничиваться только первоочередными действиями, считает депутат."Вполне возможно, что в сегодняшних условиях нам нужно в принципе переосмыслить нашу экономическую политику, прежде всего инвестиционную политику. Потому что вряд ли мы сможем в ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные инвестиции. И поэтому многие из тех мер, которые сегодня предприняты, - конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они будут работать, - но уже сейчас ясно, что они должны быть не только первоочередными, они должны быть такими на перспективу. У нас нет другого выхода", - заявил Жуков.Он напомнил, что Госдуме предстоит процесс рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. "Думаю, что уже здесь нам нужно всерьез говорить не только о первоочередных мерах, но о мерах среднего и долгосрочного характера. И в связи с этим, мне кажется, что будет весьма актуальная работа по обновлению Налогового кодекса", - сказал первый вице-спикер. В Налоговый кодекс постоянно вносятся очень серьезные поправки, но здесь нужен системный подход к работе, и Госдума к такой работе готова, подчеркнул Жуков.Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство "требует не просто косметических изменений, а очень и очень серьезной переработки, в том числе и Таможенный кодекс, и закон о таможенном тарифе"."В общем, это комплекс серьезных экономических мер на среднюю и долгосрочную перспективу. Я думаю, что здесь мы с правительством должны незамедлительно приступить к работе над этими концептуальными документами, не отказываясь от того вектора, который сегодня принят при разработке первоочередных мер", - резюмировал Жуков.
https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785717400.html
https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, госдума рф, александр жуков
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России
Первый вице-спикер ГД Жуков: России стоит переосмыслить свою экономическую политику
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Он считает, что план первоочередных мер, реализуемых "в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны, объявленной России
сегодня… позволил нам избежать краха нашей экономики". Эти меры во многом способствуют тому, что российская экономка в сложившихся сложнейших условиях функционирует, но не нужно ограничиваться только первоочередными действиями, считает депутат.
"Вполне возможно, что в сегодняшних условиях нам нужно в принципе переосмыслить нашу экономическую политику, прежде всего инвестиционную политику. Потому что вряд ли мы сможем в ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные инвестиции. И поэтому многие из тех мер, которые сегодня предприняты, - конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они будут работать, - но уже сейчас ясно, что они должны быть не только первоочередными, они должны быть такими на перспективу. У нас нет другого выхода", - заявил Жуков.
Он напомнил, что Госдуме
предстоит процесс рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. "Думаю, что уже здесь нам нужно всерьез говорить не только о первоочередных мерах, но о мерах среднего и долгосрочного характера. И в связи с этим, мне кажется, что будет весьма актуальная работа по обновлению Налогового кодекса", - сказал первый вице-спикер. В Налоговый кодекс постоянно вносятся очень серьезные поправки, но здесь нужен системный подход к работе, и Госдума к такой работе готова, подчеркнул Жуков.
Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство "требует не просто косметических изменений, а очень и очень серьезной переработки, в том числе и Таможенный кодекс, и закон о таможенном тарифе".
"В общем, это комплекс серьезных экономических мер на среднюю и долгосрочную перспективу. Я думаю, что здесь мы с правительством должны незамедлительно приступить к работе над этими концептуальными документами, не отказываясь от того вектора, который сегодня принят при разработке первоочередных мер", - резюмировал Жуков.