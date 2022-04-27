Рейтинг@Mail.ru
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/ekonomika-1785734893.html
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России - РИА Новости, 27.04.2022
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России
России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:43
2022-04-27T13:43
экономика
россия
госдума рф
александр жуков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572246992_0:502:2749:2048_1920x0_80_0_0_7ab907f529834ff9536120895aab7110.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Он считает, что план первоочередных мер, реализуемых "в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны, объявленной России сегодня… позволил нам избежать краха нашей экономики". Эти меры во многом способствуют тому, что российская экономка в сложившихся сложнейших условиях функционирует, но не нужно ограничиваться только первоочередными действиями, считает депутат."Вполне возможно, что в сегодняшних условиях нам нужно в принципе переосмыслить нашу экономическую политику, прежде всего инвестиционную политику. Потому что вряд ли мы сможем в ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные инвестиции. И поэтому многие из тех мер, которые сегодня предприняты, - конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они будут работать, - но уже сейчас ясно, что они должны быть не только первоочередными, они должны быть такими на перспективу. У нас нет другого выхода", - заявил Жуков.Он напомнил, что Госдуме предстоит процесс рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. "Думаю, что уже здесь нам нужно всерьез говорить не только о первоочередных мерах, но о мерах среднего и долгосрочного характера. И в связи с этим, мне кажется, что будет весьма актуальная работа по обновлению Налогового кодекса", - сказал первый вице-спикер. В Налоговый кодекс постоянно вносятся очень серьезные поправки, но здесь нужен системный подход к работе, и Госдума к такой работе готова, подчеркнул Жуков.Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство "требует не просто косметических изменений, а очень и очень серьезной переработки, в том числе и Таможенный кодекс, и закон о таможенном тарифе"."В общем, это комплекс серьезных экономических мер на среднюю и долгосрочную перспективу. Я думаю, что здесь мы с правительством должны незамедлительно приступить к работе над этими концептуальными документами, не отказываясь от того вектора, который сегодня принят при разработке первоочередных мер", - резюмировал Жуков.
https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785717400.html
https://ria.ru/20220425/mery-1785236336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572246992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac51a16383efdf021234b2fa23bad1aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф, александр жуков
13:43 27.04.2022
 
Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России

Первый вице-спикер ГД Жуков: России стоит переосмыслить свою экономическую политику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России, возможно, стоит переосмыслить свою экономическую политику, и прежде всего - инвестиционную, заявил на заседании Совета законодателей РФ первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Он считает, что план первоочередных мер, реализуемых "в условиях беспрецедентных санкций, по сути, экономической войны, объявленной России сегодня… позволил нам избежать краха нашей экономики". Эти меры во многом способствуют тому, что российская экономка в сложившихся сложнейших условиях функционирует, но не нужно ограничиваться только первоочередными действиями, считает депутат.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
12:40
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах
"Вполне возможно, что в сегодняшних условиях нам нужно в принципе переосмыслить нашу экономическую политику, прежде всего инвестиционную политику. Потому что вряд ли мы сможем в ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные инвестиции. И поэтому многие из тех мер, которые сегодня предприняты, - конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они будут работать, - но уже сейчас ясно, что они должны быть не только первоочередными, они должны быть такими на перспективу. У нас нет другого выхода", - заявил Жуков.
Он напомнил, что Госдуме предстоит процесс рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. "Думаю, что уже здесь нам нужно всерьез говорить не только о первоочередных мерах, но о мерах среднего и долгосрочного характера. И в связи с этим, мне кажется, что будет весьма актуальная работа по обновлению Налогового кодекса", - сказал первый вице-спикер. В Налоговый кодекс постоянно вносятся очень серьезные поправки, но здесь нужен системный подход к работе, и Госдума к такой работе готова, подчеркнул Жуков.
Кроме того, по его словам, и таможенное законодательство "требует не просто косметических изменений, а очень и очень серьезной переработки, в том числе и Таможенный кодекс, и закон о таможенном тарифе".
"В общем, это комплекс серьезных экономических мер на среднюю и долгосрочную перспективу. Я думаю, что здесь мы с правительством должны незамедлительно приступить к работе над этими концептуальными документами, не отказываясь от того вектора, который сегодня принят при разработке первоочередных мер", - резюмировал Жуков.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 06:33
В МИД оценили меры России для снижения рисков от действий Запада
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФАлександр Жуков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала