https://ria.ru/20220427/donbass-1785808103.html

Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Ирмино в ЛНР

Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Ирмино в ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022

Женщина пострадала из-за обстрела украинскими войсками Ирмино в ЛНР

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике, заявило... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:00

2022-04-27T18:00

2022-04-27T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ведомство ранее в среду сообщило, что в 10.00 зафиксировало обстрел Ирмино в ЛНР, украинские войска выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч"."В результате обстрела населенного пункта Ирмино ранена женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что из-за обстрела поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

луганская народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс