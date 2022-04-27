https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены - РИА Новости, 27.04.2022
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены
Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
донбасс
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин."И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей."Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", - заявил российский президент.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, донбасс, украина, владимир путин, россия
16:33 27.04.2022 (обновлено: 16:43 27.04.2022)
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены
Путин: спецоперация упреждает масштабный конфликт на территории России по чужим сценариям