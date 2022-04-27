https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html

Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены

Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены - РИА Новости, 27.04.2022

Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены

Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:33

2022-04-27T16:33

2022-04-27T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

донбасс

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин."И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей."Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", - заявил российский президент.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

донбасс

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, украина, владимир путин, россия