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Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785780993.html
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены - РИА Новости, 27.04.2022
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены
Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:33
2022-04-27T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
донбасс
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин."И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей."Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", - заявил российский президент.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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безопасность, донбасс, украина, владимир путин, россия
16:33 27.04.2022 (обновлено: 16:43 27.04.2022)
 
Путин заявил, что задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены

Путин: спецоперация упреждает масштабный конфликт на территории России по чужим сценариям

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР и российские военные покидают Мариуполь
Бойцы Народной милиции ДНР и российские военные покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР и российские военные покидают Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все задачи спецоперации в Донбассе будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
"Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", - заявил российский президент.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьДонбассУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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