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Более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 27.04.2022

Более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:53

2022-04-27T08:53

2022-04-27T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ростовская область

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ростовская область

россия

донбасс

украина

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луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ростовская область, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика