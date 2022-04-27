https://ria.ru/20220427/aak-1785750232.html

Шведский холдинг AAK уходит из России

Шведский холдинг AAK уходит из России - РИА Новости, 27.04.2022

Шведский холдинг AAK уходит из России

Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение уйти из России и продать свою долю в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:43

2022-04-27T14:43

2022-04-27T14:43

экономика

россия

санкт-петербург

швеция

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ЦЮРИХ, 27 апр - РИА Новости. Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение уйти из России и продать свою долю в производителе маргарина "Маргарон"."В марте AAK сообщила о временной остановке поставок и продаж в России. С тех пор была проведена тщательная оценка, в результате которой было принято решение окончательно прекратить бизнес в стране", - говорится в заявлении холдинга.Сообщается, что AAK выйдет из совместного предприятия (СП) с "местной компанией", в котором владеет долей в 75%."Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения о возвращении доли AAK партнеру, у которого она была первоначально приобретена. На долю СП приходится примерно половина объемов производства AAK в стране, или 1,5% от общего объема группы, измеряемого в метрических тоннах, большая часть которых приходится на пищевые ингредиенты", - говорится в заявлении.Согласно информации, опубликованной на сайте холдинга, в марте 2020 года AAK приобрел 75% доли в научно-производственном объединении "Маргарон", расположенном в Санкт-Петербурге и специализирующемся на производстве маргаринов, спредов и кондитерских жиров.По оценкам шведского холдинга, уход с российского рынка обойдется ему в 300-350 миллионов шведских крон (30-35 миллионов долларов).

https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, санкт-петербург, швеция