https://ria.ru/20220427/aak-1785750232.html
Шведский холдинг AAK уходит из России
Шведский холдинг AAK уходит из России - РИА Новости, 27.04.2022
Шведский холдинг AAK уходит из России
Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение уйти из России и продать свою долю в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:43
2022-04-27T14:43
2022-04-27T14:43
экономика
россия
санкт-петербург
швеция
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ЦЮРИХ, 27 апр - РИА Новости. Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение уйти из России и продать свою долю в производителе маргарина "Маргарон"."В марте AAK сообщила о временной остановке поставок и продаж в России. С тех пор была проведена тщательная оценка, в результате которой было принято решение окончательно прекратить бизнес в стране", - говорится в заявлении холдинга.Сообщается, что AAK выйдет из совместного предприятия (СП) с "местной компанией", в котором владеет долей в 75%."Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения о возвращении доли AAK партнеру, у которого она была первоначально приобретена. На долю СП приходится примерно половина объемов производства AAK в стране, или 1,5% от общего объема группы, измеряемого в метрических тоннах, большая часть которых приходится на пищевые ингредиенты", - говорится в заявлении.Согласно информации, опубликованной на сайте холдинга, в марте 2020 года AAK приобрел 75% доли в научно-производственном объединении "Маргарон", расположенном в Санкт-Петербурге и специализирующемся на производстве маргаринов, спредов и кондитерских жиров.По оценкам шведского холдинга, уход с российского рынка обойдется ему в 300-350 миллионов шведских крон (30-35 миллионов долларов).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, швеция
Шведский холдинг AAK уходит из России
Шведский производитель жиров и растительных масел Aarhus Karlshamn уходит из России
ЦЮРИХ, 27 апр - РИА Новости.
Шведский холдинг Aarhus Karlshamn (AAK), специализирующийся на производстве жиров и растительных масел, принял решение
уйти из России и продать свою долю в производителе маргарина "Маргарон".
"В марте AAK сообщила о временной остановке поставок и продаж в России
. С тех пор была проведена тщательная оценка, в результате которой было принято решение окончательно прекратить бизнес в стране", - говорится в заявлении холдинга.
Сообщается, что AAK выйдет из совместного предприятия (СП) с "местной компанией", в котором владеет долей в 75%.
"Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения о возвращении доли AAK партнеру, у которого она была первоначально приобретена. На долю СП приходится примерно половина объемов производства AAK в стране, или 1,5% от общего объема группы, измеряемого в метрических тоннах, большая часть которых приходится на пищевые ингредиенты", - говорится в заявлении.
Согласно информации, опубликованной на сайте холдинга, в марте 2020 года AAK приобрел 75% доли в научно-производственном объединении "Маргарон", расположенном в Санкт-Петербурге
и специализирующемся на производстве маргаринов, спредов и кондитерских жиров.
По оценкам шведского холдинга, уход с российского рынка обойдется ему в 300-350 миллионов шведских крон (30-35 миллионов долларов).