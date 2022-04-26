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В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных - РИА Новости, 26.04.2022
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В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных
В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных - РИА Новости, 26.04.2022
В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T08:06
2022-04-26T08:10
общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
владимир бурматов
животные
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных.Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.Поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не подлежат маркированию и учету дикие животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Идея обязательной маркировки кошек и собак в очередной раз всплывала в январе, ее поддерживал, в частности, Россельхознадзор, отмечая, что это облегчит поиск "потеряшек" и контроль заболеваемости. Ряд СМИ тогда писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.Таким образом, согласно одному из положений данного законопроекта, животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету не только в целях предотвращения распространения заразных болезней и выявления путей их распространения, а также в целях ответственного обращения с животными, в том числе обеспечения безопасности граждан при обращении с ними, поиска потерявшихся питомцев и возврата их владельцам.Кроме этого, поправка уточняет, что учет животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащих гражданам, является добровольным действием. Как отметил в разговоре с РИА Новости Бурматов, на первых порах это будет необязательно, так как сейчас нет такой инфраструктуры, которая позволила бы одномоментно зарегистрировать 60 миллионов домашних питомцев. "Мы рассчитываем, что на условиях добровольности это коснется примерно 10-15 миллионов домашних животных. А дальше, когда инфраструктура будет выстроена Россельхознадзором, мы к этому законопроекту вернемся и уже сделаем эту регистрацию всеобщей", - пояснил он, добавив, что необходимо создать государственную информационную систему, в которой будет происходить эта регистрация.Также, по его словам, предусмотрена бесплатность и вариативность этой процедуры, то есть владелец сам выбирает, как идентифицировать животное – чипом, клеймом, татуировкой, биркой."Президент поручил обеспечить регистрацию домашних питомцев, но правительство этого не сделало. Поэтому мы вносим поправку", - подчеркнул Бурматов.
https://ria.ru/20211101/pitomtsy-1757137969.html
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общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, владимир бурматов, животные, россия
08:06 26.04.2022 (обновлено: 08:10 26.04.2022)
 
В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Депутат Бурматов внес в ГД поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДомашняя собака на прогулке
Домашняя собака на прогулке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Домашняя собака на прогулке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных.
Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
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Поправка вносится ко второму чтению правительственного законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не подлежат маркированию и учету дикие животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Идея обязательной маркировки кошек и собак в очередной раз всплывала в январе, ее поддерживал, в частности, Россельхознадзор, отмечая, что это облегчит поиск "потеряшек" и контроль заболеваемости. Ряд СМИ тогда писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.
Таким образом, согласно одному из положений данного законопроекта, животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету не только в целях предотвращения распространения заразных болезней и выявления путей их распространения, а также в целях ответственного обращения с животными, в том числе обеспечения безопасности граждан при обращении с ними, поиска потерявшихся питомцев и возврата их владельцам.
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Кроме этого, поправка уточняет, что учет животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащих гражданам, является добровольным действием. Как отметил в разговоре с РИА Новости Бурматов, на первых порах это будет необязательно, так как сейчас нет такой инфраструктуры, которая позволила бы одномоментно зарегистрировать 60 миллионов домашних питомцев. "Мы рассчитываем, что на условиях добровольности это коснется примерно 10-15 миллионов домашних животных. А дальше, когда инфраструктура будет выстроена Россельхознадзором, мы к этому законопроекту вернемся и уже сделаем эту регистрацию всеобщей", - пояснил он, добавив, что необходимо создать государственную информационную систему, в которой будет происходить эта регистрация.
Также, по его словам, предусмотрена бесплатность и вариативность этой процедуры, то есть владелец сам выбирает, как идентифицировать животное – чипом, клеймом, татуировкой, биркой.
"Президент поручил обеспечить регистрацию домашних питомцев, но правительство этого не сделало. Поэтому мы вносим поправку", - подчеркнул Бурматов.
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ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Госдума РФВладимир БурматовЖивотныеРоссия
 
 
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