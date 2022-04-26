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NBC: американцы теряют жилье после введения санкций против России - РИА Новости, 26.04.2022
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Американцы теряют жилье после введения санкций против России
NBC: американцы теряют жилье после введения санкций против России - РИА Новости, 26.04.2022
Американцы теряют жилье после введения санкций против России
В США темпы роста арендной платы впервые за несколько десятилетий достигли рекордных 11,3 процента, передает телеканал NBC News со ссылкой на исследование рынка РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:09
2022-04-26T17:09
в мире
сша
джо байден
майами
даллас
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В США темпы роста арендной платы впервые за несколько десятилетий достигли рекордных 11,3 процента, передает телеканал NBC News со ссылкой на исследование рынка недвижимости.По информации СМИ, такая тенденция наблюдается по всей стране, но сильнее всего ее ощущают в южных штатах.Как рассказал журналистам житель Майами Эван Росс, его домовладелец повысил оплату почти вдвое.Похожая ситуация складывается в Далласе. По словам местного риелтора Сторри Феррелл, в городе не хватает свободных квартир из-за большого притока людей. Она рекомендует временно отказаться от переезда, потому что новое жилье с такими же удобствами будет стоить еще дороже.Специалисты прогнозируют рост арендных ставок до конца года, сообщает издание.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Кроме того, в США зафиксировали рост цен на продукты питания. По данным минтруда, к концу марта цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, это якобы произошло по вине России.
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в мире, сша, джо байден, майами, даллас, россия
17:09 26.04.2022
 
NBC: американцы теряют жилье после введения санкций против России

NBC: в США темпы роста арендной платы достигли 11,3 процента впервые за многие десятилетия

© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Вера Голосова
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Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В США темпы роста арендной платы впервые за несколько десятилетий достигли рекордных 11,3 процента, передает телеканал NBC News со ссылкой на исследование рынка недвижимости.
По информации СМИ, такая тенденция наблюдается по всей стране, но сильнее всего ее ощущают в южных штатах.
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Как рассказал журналистам житель Майами Эван Росс, его домовладелец повысил оплату почти вдвое.
"У меня был выбор: либо я отдаю каждый месяц по 6,5 тысячи долларов, либо оплачиваю съем на год вперед за 72 тысячи долларов — в этом случае месяц аренды стоил бы всего шесть тысяч", — поделился он. Сейчас Росс вместе с женой ищут новое жилье.
Похожая ситуация складывается в Далласе. По словам местного риелтора Сторри Феррелл, в городе не хватает свободных квартир из-за большого притока людей. Она рекомендует временно отказаться от переезда, потому что новое жилье с такими же удобствами будет стоить еще дороже.
Специалисты прогнозируют рост арендных ставок до конца года, сообщает издание.
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