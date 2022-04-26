https://ria.ru/20220426/yuan-1785422054.html
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань
Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:15
2022-04-26T03:15
2022-04-26T11:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
сша
федеральная резервная система сша
юань
доллар
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано с ожиданиями действий от ФРС США и очередным витком пандемии коронавируса в КНР, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.По его словам, юань не исключение — большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару. Это связано с сигналами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее.Он напомнил и об ухудшении ситуации с коронавирусом, которое наблюдается в Китае в последние месяцы. Власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией, что негативно сказывается на экономике и, как следствие, на нацвалюте.
https://ria.ru/20220419/dollar-1784207733.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, федеральная резервная система сша, юань, доллар, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
03:15 26.04.2022 (обновлено: 11:08 26.04.2022)
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань
Эксперт Бабин: меры против коронавируса в Китае приводят к ослаблению юаня