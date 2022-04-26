https://ria.ru/20220426/yuan-1785422054.html

Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань

Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань - РИА Новости, 26.04.2022

Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань

Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:15

2022-04-26T03:15

2022-04-26T11:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

китай

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доллар

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано с ожиданиями действий от ФРС США и очередным витком пандемии коронавируса в КНР, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.По его словам, юань не исключение — большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару. Это связано с сигналами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее.Он напомнил и об ухудшении ситуации с коронавирусом, которое наблюдается в Китае в последние месяцы. Власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией, что негативно сказывается на экономике и, как следствие, на нацвалюте.

https://ria.ru/20220419/dollar-1784207733.html

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экономика, китай, сша, федеральная резервная система сша, юань, доллар, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин