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Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань - РИА Новости, 26.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220426/yuan-1785422054.html
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань
Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:15
2022-04-26T11:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
сша
федеральная резервная система сша
юань
доллар
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано с ожиданиями действий от ФРС США и очередным витком пандемии коронавируса в КНР, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.По его словам, юань не исключение — большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару. Это связано с сигналами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее.Он напомнил и об ухудшении ситуации с коронавирусом, которое наблюдается в Китае в последние месяцы. Власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией, что негативно сказывается на экономике и, как следствие, на нацвалюте.
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экономика, китай, сша, федеральная резервная система сша, юань, доллар, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
03:15 26.04.2022 (обновлено: 11:08 26.04.2022)
 
Эксперт объяснил, почему слабеет китайский юань

Эксперт Бабин: меры против коронавируса в Китае приводят к ослаблению юаня

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Падение курса китайского юаня к доллару за последнюю неделю составило три процента, что стало наиболее существенным недельным минимумом с 2015 года. Это связано с ожиданиями действий от ФРС США и очередным витком пандемии коронавируса в КНР, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
По его словам, юань не исключение — большинство валют развивающихся стран в последние недели снижаются к доллару. Это связано с сигналами ФРС США ужесточить монетарную политику как можно быстрее.
“Естественно, на этом фоне под угрозой находится и рост китайской экономики, которая сильно зависит от экспорта своих товаров. Он значительно пострадает в случае ослабления потребительской и деловой активности в мире”, — сказал эксперт.
Он напомнил и об ухудшении ситуации с коронавирусом, которое наблюдается в Китае в последние месяцы. Власти страны применяют жесткие меры для борьбы с пандемией, что негативно сказывается на экономике и, как следствие, на нацвалюте.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКитайСШАФедеральная резервная система СШАЮаньДолларБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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