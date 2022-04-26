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В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022
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В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва
В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022
В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва
На территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья прогремели два взрыва, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:49
2022-04-26T10:54
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. На территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья прогремели два взрыва, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики."По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная", — добавили в ведомстве.Там уточнили, что обе антенны ретранслировали российское радио.Взрывы прогремели в 06:40 и 07:05 по местному времени (совпадает с московским).К месту ЧП выехали сотрудники силовых структур и аварийные службы, милиция оцепила территорию радиотелецентра, саперы обследовали все объекты.Никто из работников предприятия и жителей поселка Маяк не пострадал.Приднестровский радиотелецентр — один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, построен в конце 1960-х годов. Он может ретранслировать сигнал в США, в Латинскую Америку и на Ближний Восток.Это уже второе ЧП на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики за последние сутки. Так, накануне в здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.В ведомстве выбило окна на верхних этажах, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220425/vzryvy-1785379872.html
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в мире, приднестровская молдавская республика
09:49 26.04.2022 (обновлено: 10:54 26.04.2022)
 
В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва

МВД ПМР сообщило о подрыве в приднестровском Маяке вышек, транслировавших российское радио

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. На территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья прогремели два взрыва, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики.
"По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная", — добавили в ведомстве.
Там уточнили, что обе антенны ретранслировали российское радио.
Взрывы прогремели в 06:40 и 07:05 по местному времени (совпадает с московским).
К месту ЧП выехали сотрудники силовых структур и аварийные службы, милиция оцепила территорию радиотелецентра, саперы обследовали все объекты.
Никто из работников предприятия и жителей поселка Маяк не пострадал.
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Это уже второе ЧП на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики за последние сутки. Так, накануне в здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.
В ведомстве выбило окна на верхних этажах, никто не пострадал.
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