https://ria.ru/20220426/vzryvy-1785444463.html

В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва

В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва - РИА Новости, 26.04.2022

В поселке Маяк в Приднестровье прогремели два взрыва

На территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья прогремели два взрыва, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:49

2022-04-26T09:49

2022-04-26T10:54

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. На территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья прогремели два взрыва, сообщило в Telegram МВД непризнанной республики."По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная", — добавили в ведомстве.Там уточнили, что обе антенны ретранслировали российское радио.Взрывы прогремели в 06:40 и 07:05 по местному времени (совпадает с московским).К месту ЧП выехали сотрудники силовых структур и аварийные службы, милиция оцепила территорию радиотелецентра, саперы обследовали все объекты.Никто из работников предприятия и жителей поселка Маяк не пострадал.Приднестровский радиотелецентр — один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, построен в конце 1960-х годов. Он может ретранслировать сигнал в США, в Латинскую Америку и на Ближний Восток.Это уже второе ЧП на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики за последние сутки. Так, накануне в здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.В ведомстве выбило окна на верхних этажах, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220425/vzryvy-1785379872.html

https://ria.ru/20220407/pridnestrove-1782212495.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика