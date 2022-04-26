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Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно
Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно - РИА Новости, 26.04.2022
Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно
Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет можно досрочно на портале госуслуг, 1 мая они автоматически поступят в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:06
2022-04-26T14:06
2022-04-26T15:26
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пенсионный фонд рф
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детские вопросы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет можно досрочно на портале госуслуг, 1 мая они автоматически поступят в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщается в Telegram-канале Минтруда."На портале Госуслуги с 26 апреля с 15:00 (по московскому времени) открывается форма заявлений на пособия на детей от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен - в таком случае семье придет уведомление об этом.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пенсионный фонд рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы, дети
14:06 26.04.2022 (обновлено: 15:26 26.04.2022)
Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно
Минтруд: заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить с 26 апреля