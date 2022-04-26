https://ria.ru/20220426/vyplaty-1785519456.html

Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно

Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно - РИА Новости, 26.04.2022

Заявление на выплаты на детей от восьми до 17 лет можно заполнить досрочно

Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет можно досрочно на портале госуслуг, 1 мая они автоматически поступят в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:06

2022-04-26T14:06

2022-04-26T15:26

общество

пенсионный фонд рф

россия

социальный навигатор

детские вопросы

дети

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет можно досрочно на портале госуслуг, 1 мая они автоматически поступят в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщается в Telegram-канале Минтруда."На портале Госуслуги с 26 апреля с 15:00 (по московскому времени) открывается форма заявлений на пособия на детей от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен - в таком случае семье придет уведомление об этом.

https://ria.ru/20220415/vyplaty-1783838312.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, пенсионный фонд рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы, дети