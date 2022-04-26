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ВТБ предоставил ГК "Океанрыбфлот" пять млрд рублей по программе Минсельхоза

ВТБ предоставил ГК "Океанрыбфлот" пять млрд рублей по программе Минсельхоза - РИА Новости, 26.04.2022

ВТБ предоставил ГК "Океанрыбфлот" пять млрд рублей по программе Минсельхоза

ВТБ предоставил АО "Океанрыбфлот" финансирование в размере 5 миллиардов рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:25

2022-04-26T13:25

2022-04-26T13:25

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. ВТБ предоставил АО "Океанрыбфлот" финансирование в размере 5 миллиардов рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России, сообщает пресс-служба банка.Средства на пополнение оборотных средств компании выданы сроком на один год.Пресс-служба ВТБ отмечает, что "Океанрыбфлот" − один из крупнейших добытчиков рыбы в стране. Компания ведет вылов минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях, а также занимается переработкой икры и рыбы. Входит в перечень системообразующих предприятий АПК, утвержденный Минсельхозом в 2020 году."Рыбопромышленный комплекс − одно из ключевых направлений сельского хозяйства, поэтому для банка ВТБ важно обеспечить кредитование входящих в него компаний по максимально доступной стоимости. Новая программа Минсельхоза позволяет нам предложить клиентам оптимальное в текущих условиях решение для финансирования деятельности. Она предназначена для системообразующих предприятий и будет способствовать не только сохранению устойчивости бизнеса наших клиентов, но и социально-экономическому развитию регионов страны, где они работают", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По словам генерального директора АО "Океанрыбфлот" Евгения Новоселова, льготное финансирование позволит компании провести реализацию намеченных планов в текущих экономических условия.Пресс-служба напоминает, что ВТБ также финансирует программу модернизации предприятия, которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно – траулер "Георгий Мещеряков" − было передано компании в январе 2022 года, завершение строительства второго запланировано на 2024 год.По условиям новой программы Минсельхоза льготные кредиты предоставляются системообразующим предприятиям АПК по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд рублей. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.

https://realty.ria.ru/20220419/penza-1784298711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия