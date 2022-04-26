https://ria.ru/20220426/ukraina-1785506788.html
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров
Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:25
2022-04-26T13:25
2022-04-26T13:25
в мире
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россия
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антониу гутерриш
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целом ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике", - заявил российский министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, оон, антониу гутерриш, сергей лавров
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ситуация на Украине катализирует проблемы, накопившиеся в Евроатлантике
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целом ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике", - заявил российский министр.