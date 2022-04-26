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Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
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Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров
Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:25
2022-04-26T13:25
в мире
украина
россия
оон
антониу гутерриш
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целом ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике", - заявил российский министр.
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в мире, украина, россия, оон, антониу гутерриш, сергей лавров
13:25 26.04.2022
 
Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ситуация на Украине катализирует проблемы, накопившиеся в Евроатлантике

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целом ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике", - заявил российский министр.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
В миреУкраинаРоссияООНАнтониу ГутерришСергей Лавров
 
 
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