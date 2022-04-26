https://ria.ru/20220426/ukraina-1785506788.html

Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров

Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022

Ситуация на Украине катализирует проблемы в Евроатлантике, заявил Лавров

Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:25

2022-04-26T13:25

2022-04-26T13:25

в мире

украина

россия

оон

антониу гутерриш

сергей лавров

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине катализирует многочисленные проблемы, которые накапливались в Евроатлантике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целом ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике", - заявил российский министр.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, оон, антониу гутерриш, сергей лавров