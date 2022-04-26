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Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 26.04.2022
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Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона
Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 26.04.2022
Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой и заявил, что такого исхода не хочет никто. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:16
2022-04-26T23:37
в мире
сша
ллойд остин
россия
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой и заявил, что такого исхода не хочет никто."Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься", — сказал он на пресс-конференции в Германии.По его словам, Запад продолжит делать все, что в его силах, чтобы не допустить подобного сценария."И Украина... делает все, что может, чтобы (конфликт) не вырвался из-под контроля. Международное сообщество также на этом фокусируется", - сказал Остин.Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
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в мире, сша, ллойд остин, россия, сергей лавров
18:16 26.04.2022 (обновлено: 23:37 26.04.2022)
 
Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона Остин: никто не хочет ядерной войны

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой и заявил, что такого исхода не хочет никто.
"Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься", — сказал он на пресс-конференции в Германии.
По его словам, Запад продолжит делать все, что в его силах, чтобы не допустить подобного сценария.
Украина... делает все, что может, чтобы (конфликт) не вырвался из-под контроля. Международное сообщество также на этом фокусируется", - сказал Остин.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
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