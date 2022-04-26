https://ria.ru/20220426/ugroza-1785596947.html

Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона

Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 26.04.2022

Никто не хочет ядерной войны, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой и заявил, что такого исхода не хочет никто. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:16

2022-04-26T18:16

2022-04-26T23:37

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ллойд остин

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой и заявил, что такого исхода не хочет никто."Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься", — сказал он на пресс-конференции в Германии.По его словам, Запад продолжит делать все, что в его силах, чтобы не допустить подобного сценария."И Украина... делает все, что может, чтобы (конфликт) не вырвался из-под контроля. Международное сообщество также на этом фокусируется", - сказал Остин.Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, ллойд остин, россия, сергей лавров