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ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/spetsoperatsiya-1785619868.html
ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине
ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине
Ракетные войска и артиллерия за день поразили 97 военных объектов Украины, в том числе 81 район сосредоточения живой силы, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:59
2022-04-26T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
бук (зенитный ракетный комплекс)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия за день поразили 97 военных объектов Украины, в том числе 81 район сосредоточения живой силы, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены пять пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также восемь артиллерийских батарей", - рассказал генерал.Он уточнил, что уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Комар.Российские системы ПВО за сутки сбили шесть беспилотников украинских войск, заявил Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина", - сказал он.Уже свыше 2,4 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено в ходе российской спецоперации, сообщил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, россия, украина, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), ситуация в днр и лнр
19:59 26.04.2022
 
ВС России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине

Вооруженные силы России за сутки уничтожили 97 военных объектов на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на Украине
Сотрудник Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия за день поразили 97 военных объектов Украины, в том числе 81 район сосредоточения живой силы, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены пять пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также восемь артиллерийских батарей", - рассказал генерал.
Он уточнил, что уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Комар.
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть беспилотников украинских войск, заявил Игорь Конашенков.
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"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина", - сказал он.
Уже свыше 2,4 тысяч единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено в ходе российской спецоперации, сообщил Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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