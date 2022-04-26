Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/solovev-1785587340.html
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость - РИА Новости, 26.04.2022
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость
Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за аналогичное преступление и был направлен на принудительное... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:38
2022-04-26T17:51
происшествия
москва
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за аналогичное преступление и был направлен на принудительное лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда."Был ранее судим в 2004 году по статье 228.1 УК, был назначен год принудительного лечения в стационаре. В 2010 году был также ранее судим по статье "покушение на убийство", было назначено принудительное лечение", - заявил мужчина, отвечая на вопросы суда.Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Стрижакова и Максима Дружинина.Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
2022-04-26T17:38
true
PT6M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владимир соловьев (телеведущий)
17:38 26.04.2022 (обновлено: 17:51 26.04.2022)
 
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость

Фигурант дела о покушении на Соловьева был ранее судим и проходил принудительное лечение

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за аналогичное преступление и был направлен на принудительное лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
"Был ранее судим в 2004 году по статье 228.1 УК, был назначен год принудительного лечения в стационаре. В 2010 году был также ранее судим по статье "покушение на убийство", было назначено принудительное лечение", - заявил мужчина, отвечая на вопросы суда.
Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Стрижакова и Максима Дружинина.
Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 16:03
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияМоскваВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала