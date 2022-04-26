17:38 26.04.2022 (обновлено: 17:51 26.04.2022)
Один из фигурантов дела о покушении на Соловьева имеет судимость
Фигурант дела о покушении на Соловьева был ранее судим и проходил принудительное лечение
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего Владимира Соловьева, был ранее судим за аналогичное преступление и был направлен на принудительное лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
"Был ранее судим в 2004 году по статье 228.1 УК, был назначен год принудительного лечения в стационаре. В 2010 году был также ранее судим по статье "покушение на убийство", было назначено принудительное лечение", - заявил мужчина, отвечая на вопросы суда.
Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Стрижакова и Максима Дружинина.
Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Террористическая организация, запрещенная в России