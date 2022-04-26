https://ria.ru/20220426/solovev-1785569097.html

Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство Соловьева

Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство Соловьева - РИА Новости, 26.04.2022

Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство Соловьева

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух националистов, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:43

2022-04-26T16:43

2022-04-26T16:47

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух националистов, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дружинина Максима и Стрижакова Василия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. "б", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ. Следствие просит избрать стражу до 25 июня", - рассказал собеседник агентства.Он отметил, что фигуранты подозреваются в покушении на убийство и препятствовании деятельности журналиста.В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов 2022-04-26T16:43 true PT6M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)