16:43 26.04.2022 (обновлено: 16:47 26.04.2022)
Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство Соловьева
Следствие просит арестовать националистов, планировавших убийство телеведущего Соловьева
Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте двух националистов, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дружинина Максима и Стрижакова Василия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. "б", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ. Следствие просит избрать стражу до 25 июня", - рассказал собеседник агентства.
25 апреля, 15:45Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
Он отметил, что фигуранты подозреваются в покушении на убийство и препятствовании деятельности журналиста.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Террористическая организация, запрещенная в России