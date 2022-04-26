https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html

МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России

МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России - РИА Новости, 26.04.2022

МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России

Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:56

2022-04-26T15:56

2022-04-26T15:56

в мире

россия

швеция

малена мард

анн линде (мид швеции)

мид швеции

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным".Во вторник МИД РФ сообщил, что в ответ на недружественные действия шведских властей Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России persona nоn grata."Сегодня Россия приняла решение о высылке 4 шведских дипломатов. Действия России необоснованны и непропорциональны", - заявила Линде на своей странице в Twitter.Глава ведомства также добавила, что этим РФ якобы "усиливает свою международную изоляцию". По словам министра, Швеция "должным образом отреагирует" на высылку шведских дипломатов.По заявлению министерства, 26 апреля в МИД России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, швеция, малена мард, анн линде (мид швеции), мид швеции