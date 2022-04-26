https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России - РИА Новости, 26.04.2022
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:56
2022-04-26T15:56
2022-04-26T15:56
в мире
россия
швеция
малена мард
анн линде (мид швеции)
мид швеции
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным".Во вторник МИД РФ сообщил, что в ответ на недружественные действия шведских властей Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России persona nоn grata."Сегодня Россия приняла решение о высылке 4 шведских дипломатов. Действия России необоснованны и непропорциональны", - заявила Линде на своей странице в Twitter.Глава ведомства также добавила, что этим РФ якобы "усиливает свою международную изоляцию". По словам министра, Швеция "должным образом отреагирует" на высылку шведских дипломатов.По заявлению министерства, 26 апреля в МИД России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.
https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, малена мард, анн линде (мид швеции), мид швеции
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
Глава МИД Швеции Линде назвала высылку дипломатов из России необоснованной