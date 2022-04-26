Рейтинг@Mail.ru
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/shvetsiya-1785554828.html
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России - РИА Новости, 26.04.2022
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:56
2022-04-26T15:56
в мире
россия
швеция
малена мард
анн линде (мид швеции)
мид швеции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799537_0:121:2945:1778_1920x0_80_0_0_45d7d6fc1523697f4c50d8bb4e61e88f.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным".Во вторник МИД РФ сообщил, что в ответ на недружественные действия шведских властей Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России persona nоn grata."Сегодня Россия приняла решение о высылке 4 шведских дипломатов. Действия России необоснованны и непропорциональны", - заявила Линде на своей странице в Twitter.Глава ведомства также добавила, что этим РФ якобы "усиливает свою международную изоляцию". По словам министра, Швеция "должным образом отреагирует" на высылку шведских дипломатов.По заявлению министерства, 26 апреля в МИД России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.
https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759799537_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a885bf0c060741c69a767d431e96a5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швеция, малена мард, анн линде (мид швеции), мид швеции
15:56 26.04.2022
 
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России

Глава МИД Швеции Линде назвала высылку дипломатов из России необоснованной

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Глава МИД Швеции Анн Линде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Швеции утверждает, что Россия приняла решение о высылке четырех шведских дипломатов, и называет это решение "необоснованным и непропорциональным".
Во вторник МИД РФ сообщил, что в ответ на недружественные действия шведских властей Россия объявила трех дипломатов посольства Швеции в России persona nоn grata.
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:15
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
"Сегодня Россия приняла решение о высылке 4 шведских дипломатов. Действия России необоснованны и непропорциональны", - заявила Линде на своей странице в Twitter.
Глава ведомства также добавила, что этим РФ якобы "усиливает свою международную изоляцию". По словам министра, Швеция "должным образом отреагирует" на высылку шведских дипломатов.
По заявлению министерства, 26 апреля в МИД России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме.
Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 22:09
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
В миреРоссияШвецияМалена МардАнн Линде (МИД Швеции)МИД Швеции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала