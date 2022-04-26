https://ria.ru/20220426/razvedka-1785545948.html

Испанская разведка следила за каталонскими политиками, сообщили СМИ

Испанская разведка следила за каталонскими политиками, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022

Испанская разведка следила за каталонскими политиками, сообщили СМИ

Национальный разведывательный центр (CNI) Испании вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, но при РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:32

2022-04-26T15:32

2022-04-26T15:33

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МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Национальный разведывательный центр (CNI) Испании вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, но при этом действовал под судебным контролем, сообщает газета País со ссылкой на источники, близкие к испанским спецслужбам.Вместе с тем, пишет издание, в своих действиях CNI строго придерживался испанского законодательства и собственного устава, который предписывает "предотвращать любую угрозу территориальной целостности Испании", а список прослушиваемых разведкой лиц намного меньше того, о котором говорят в каталонском правительстве.Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти осуществляли прослушивание мобильных устройств более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus.Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями.Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.По данным источников газеты País, испанское правительство приобрело Pegasus в середине 2010-х годов за 5 миллионов евро.В ответ на вопрос о том, зачем нужно было прибегать к использованию этого оборудования, если можно было пеленговать телефонные сигналы на основании судебного решения, источники издания пояснили, что Pegasus может контролировать телефон и в тех случаях, когда он оказывается вне зоны действия испанских операторов мобильной связи, а также перехватывать звонки, осуществляемые через WhatsApp и Telegram.Кроме того, разведка получила санкцию на прослушивание от судьи Верховного суда Испании, которому поручено контролировать деятельность CNI.Одним из примеров использования Pegasus служит задержание бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в Германии в марте 2018 года.Как пишет El País, CNI контролировал телефон одного из сопровождавших его лиц, благодаря чему после бегства Пучдемона из Испании разведка была осведомлена обо всем пути его следования до севера Германии длиной 2500 км.

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

https://ria.ru/20210721/pegasus-1742273056.html

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

испания, в мире, технологии, карлес пучдемон