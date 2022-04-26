https://ria.ru/20220426/rassledovanie-1785546128.html
У России нет доверия к международным следователям, заявили в МИД
У России нет доверия к международным следователям, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022
У России нет доверия к международным следователям, заявили в МИД
Россия не доверяет международным следователям, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев об идее провести... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:32
2022-04-26T15:32
2022-04-26T15:40
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
петр ильичев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не доверяет международным следователям, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев об идее провести международное расследование военных преступлений на Украине."Нет у нас доверия к этим расследователям. Они уже несколько раз показали, что не могут быть беспристрастными. Вы видите, как идёт расследование с трагедией MH17, когда все наши доказательства просто не принимаются к сведению", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос, поддержит ли РФ начало международного расследования.
https://ria.ru/20220426/oon-1785537885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, петр ильичев
15:32 26.04.2022 (обновлено: 15:40 26.04.2022)
У России нет доверия к международным следователям, заявили в МИД
В МИД заявили, что у России нет доверия к международным следователям