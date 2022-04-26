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Постпредство России в ООН предупредило о риске провокаций на АЭС Украины

Постпредство России в ООН предупредило о риске провокаций на АЭС Украины - РИА Новости, 26.04.2022

Постпредство России в ООН предупредило о риске провокаций на АЭС Украины

Риски организации ядерных провокаций на АЭС Украины националистами, террористами или иностранными наемниками существуют, говорится в комментарии постпредства РФ РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:29

2022-04-26T18:29

2022-04-26T21:08

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Риски организации ядерных провокаций на АЭС Украины националистами, террористами или иностранными наемниками существуют, говорится в комментарии постпредства РФ в ООН."В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС", - сказано в нем."Это было сделано исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими или другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, риски чего, несомненно, существуют", - отмечает российская сторона.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов не исключил провокации на объектах атомной энергетики Украины, в первую очередь, на находящейся под контролем России Запорожской АЭС. Он сообщил, что 21 апреля на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию.Киев сорвал заключение договоренности с РФ и МАГАТЭ об обеспечении безопасности Чернобыльской и Запорожской АЭС, говорится в комментарии.Как отмечается в сообщении, Москва поддерживает постоянный контакт с секретариатом МАГАТЭ и регулярно информирует агентство о состоянии Запорожской АЭС, в то время как за положение дел с ядерной и физической безопасностью Чернобыльской АЭС ответственность полностью несет Украина. Миссия напомнила, что Россия передала контроль над ЧАЭС украинской стороне в марте, никаких претензий высказано не было.Российская сторона отмечает, что в течение нескольких недель активно обсуждалась инициатива гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении договоренности между агентством, Россией и Украиной в целях обеспечения безопасности Чернобыльской и Запорожской АЭС."Семь важных положений, которые предлагалось при этом закрепить в виде обязательств сторон, безусловно, содействовали бы стабильности и предсказуемости всего того, что происходит сейчас вокруг ядерной инфраструктуры Украины, в первую очередь, – ее атомных электростанций", - отмечает постпредство."Россия с самого начала поддержала инициативу гендиректора МАГАТЭ. Готовы были подписать разработанный Агентством документ в том виде, как он был подготовлен гендиректором. Однако из-за недоговороспособности киевских властей заключение сначала трехсторонней, а затем – двусторонних договоренностей (Россия-МАГАТЭ, Украина-МАГАТЭ) было сорвано", - сказано в комментарии.Российские военные не наносили и не наносят ущерба ядерным объектам на Украине, говорится в комментарии."Действия российских вооруженных сил никоим образом не наносили и не наносят ущерба ядерной безопасности на украинских ядерных объектах", - сказано в комментарии.В нем отмечается, что российские военные не вмешиваются в работу оператора Запорожской АЭС. Радиационный фон контролируется и находится в норме.Ранее Евросоюз в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС призвал Россию "прекратить любые действия, которые ставили бы под угрозу атомную безопасность на Украине, а также в Европе, в том числе на российской территории".Россия будет делать все зависящее от нее для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН."Россия намерена и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - сказано в комментарии миссии.Украина 10 марта сообщила МАГАТЭ, что потеряла связь с площадкой АЭС. Регулирующий орган продолжал получать информацию о ситуации на Чернобыльской АЭС через высшее внешнее руководство станции. Позже Киев информировал МАГАТЭ о восстановлении прямой связи регулятора с ЧАЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html

https://ria.ru/20220426/ugroza-1785596947.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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