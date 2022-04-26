https://ria.ru/20220426/prigovor-1785494196.html

Суд изменил приговор Жалобе в истории с московскими школьницами

Суд изменил приговор Жалобе в истории с московскими школьницами - РИА Новости, 26.04.2022

Суд изменил приговор Жалобе в истории с московскими школьницами

Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 6 годам колонии строгого режима по делу о развратных действиях, ранее мужчину осудили на 13 лет за педофилию,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:41

2022-04-26T12:41

2022-04-26T12:41

происшествия

москва

московский городской суд

кузьминский суд г. москвы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 6 годам колонии строгого режима по делу о развратных действиях, ранее мужчину осудили на 13 лет за педофилию, но приговор был отменен, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.До этого Кузьминский суд Москвы приговорил Жалобу к 13 годам колонии. Мосгорсуд признал это решение законным, однако с ним не согласился Второй кассационный суд, после чего Мосгорсуд отменил решение Кузьминского суда Москвы и направил его на пересмотр.Таким образом, Жалоба, который изначально обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, теперь осужден за совершение развратных действий без применения насилия в отношении нескольких несовершеннолетних.Как сообщали СМИ, по версии следствия, мужчина зашел в подъезд жилого дома Рязанского района столицы за двумя девочками 12 и 11 лет, чтобы "реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности". Девочки рассказали родителям о незнакомом мужчине, который в подъезде якобы показал им свой половой орган.Мужчина отрицал обвинения, рассказав, что разносил визитки по жилым домам. Как следует из записи камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из подъезда.В ходе следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. По информации СМИ, они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили "переключить внимание" на "другую проблему".

https://ria.ru/20220421/samsonov-1784634762.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский городской суд, кузьминский суд г. москвы