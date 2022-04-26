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Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/pomosch-1785434529.html
Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев
Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 26.04.2022
Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев
Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай доставила пасхальные куличи и гуманитарную помощь в отдаленное село Гречишкино, расположенное возле Северодонецка, - РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T08:41
2022-04-26T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
северодонецк
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 26 апр - РИА Новости. Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай доставила пасхальные куличи и гуманитарную помощь в отдаленное село Гречишкино, расположенное возле Северодонецка, - в село выходят беженцы из этого города, где продолжаются боевые действия, передает корреспондент РИА Новости."Луганчане очень отзывчивые. Те, кто пережил 2014 год (когда Луганск подвергался сильным обстрелам и прожил два месяца в блокаде - ред.), знают, как это страшно. Сейчас луганчане стараются помочь жителям тех городов, где продолжаются боевые действия", - рассказала РИА Новости Гизай.Село Гречишкино находится в нескольких километрах от крупного города Северодонецка, где продолжаются бои и обстрелы. В селе постоянно слышны залпы артиллерии. Сейчас тут живут несколько сотен беженцев из Северодонецка, которые выбираются оттуда на свой страх и риск - никакой эвакуации не организовано. Большинство из них выходят без денег и с одной-двумя сумками вещей.Не лучше положение и у самих жителей Гречишкино - украинские пенсии и зарплаты здесь платить перестали, а луганские - ещё не дошли. Карточки украинских банков не работают, снять наличные негде."Среди луганчан я никогда не слышала слов, что, мол, мы в 2014 году страдали, теперь пусть страдают они (жители освобождаемых территорий - ред.). Наоборот, в Луганске знают, как это тяжело, несут кто что может - деньги, вещи", - добавляет депутат.В пасхальные дни в Свято-Вознесенском храме Луганска был организован сбор пожертвований на покупку куличей и яиц для жителей Гречишкино. А в одном из детсадов Луганска объявили сбор детских вещей для маленьких беженцев."Мы собрали больше сотни пар обуви, много весенней и летней одежды. Привезли в Гречишкино, здесь организовали "банк" вещей для нуждающихся", - рассказала она."Банк" организован в деревенском магазине, среди старых ценников в гривнах и рекламных плакатов на украинском языке. Впрочем, раздача вещей идёт бесплатно - надо только отметиться в специальной тетради. Кроме одежды, выдают бытовую химию."Это для того, чтобы никто не говорил, что вещи "пропали" или "проданы". И чтобы никто не злоупотреблял, набирая слишком много вещей. Впрочем, люди тут ответственные - берут только то, что им нужно, беспокоясь, чтобы соседям тоже хватило", - отмечает Гизай.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, луганск, северодонецк, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
08:41 26.04.2022 (обновлено: 08:42 26.04.2022)
 
Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев

Депутат из ЛНР Гизай рассказала о гуманитарной помощи Луганска беженцам из Северодонецка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пасхальные куличи. Архивное фото
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ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 26 апр - РИА Новости. Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай доставила пасхальные куличи и гуманитарную помощь в отдаленное село Гречишкино, расположенное возле Северодонецка, - в село выходят беженцы из этого города, где продолжаются боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
"Луганчане очень отзывчивые. Те, кто пережил 2014 год (когда Луганск подвергался сильным обстрелам и прожил два месяца в блокаде - ред.), знают, как это страшно. Сейчас луганчане стараются помочь жителям тех городов, где продолжаются боевые действия", - рассказала РИА Новости Гизай.
Село Гречишкино находится в нескольких километрах от крупного города Северодонецка, где продолжаются бои и обстрелы. В селе постоянно слышны залпы артиллерии. Сейчас тут живут несколько сотен беженцев из Северодонецка, которые выбираются оттуда на свой страх и риск - никакой эвакуации не организовано. Большинство из них выходят без денег и с одной-двумя сумками вещей.
Не лучше положение и у самих жителей Гречишкино - украинские пенсии и зарплаты здесь платить перестали, а луганские - ещё не дошли. Карточки украинских банков не работают, снять наличные негде.
"Среди луганчан я никогда не слышала слов, что, мол, мы в 2014 году страдали, теперь пусть страдают они (жители освобождаемых территорий - ред.). Наоборот, в Луганске знают, как это тяжело, несут кто что может - деньги, вещи", - добавляет депутат.
В пасхальные дни в Свято-Вознесенском храме Луганска был организован сбор пожертвований на покупку куличей и яиц для жителей Гречишкино. А в одном из детсадов Луганска объявили сбор детских вещей для маленьких беженцев.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху
"Мы собрали больше сотни пар обуви, много весенней и летней одежды. Привезли в Гречишкино, здесь организовали "банк" вещей для нуждающихся", - рассказала она.
"Банк" организован в деревенском магазине, среди старых ценников в гривнах и рекламных плакатов на украинском языке. Впрочем, раздача вещей идёт бесплатно - надо только отметиться в специальной тетради. Кроме одежды, выдают бытовую химию.
"Это для того, чтобы никто не говорил, что вещи "пропали" или "проданы". И чтобы никто не злоупотреблял, набирая слишком много вещей. Впрочем, люди тут ответственные - берут только то, что им нужно, беспокоясь, чтобы соседям тоже хватило", - отмечает Гизай.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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