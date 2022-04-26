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Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев

Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 26.04.2022

Жители Луганска собрали гуманитарную помощь для беженцев

Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай доставила пасхальные куличи и гуманитарную помощь в отдаленное село Гречишкино, расположенное возле Северодонецка, - РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:41

2022-04-26T08:41

2022-04-26T08:42

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ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 26 апр - РИА Новости. Депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай доставила пасхальные куличи и гуманитарную помощь в отдаленное село Гречишкино, расположенное возле Северодонецка, - в село выходят беженцы из этого города, где продолжаются боевые действия, передает корреспондент РИА Новости."Луганчане очень отзывчивые. Те, кто пережил 2014 год (когда Луганск подвергался сильным обстрелам и прожил два месяца в блокаде - ред.), знают, как это страшно. Сейчас луганчане стараются помочь жителям тех городов, где продолжаются боевые действия", - рассказала РИА Новости Гизай.Село Гречишкино находится в нескольких километрах от крупного города Северодонецка, где продолжаются бои и обстрелы. В селе постоянно слышны залпы артиллерии. Сейчас тут живут несколько сотен беженцев из Северодонецка, которые выбираются оттуда на свой страх и риск - никакой эвакуации не организовано. Большинство из них выходят без денег и с одной-двумя сумками вещей.Не лучше положение и у самих жителей Гречишкино - украинские пенсии и зарплаты здесь платить перестали, а луганские - ещё не дошли. Карточки украинских банков не работают, снять наличные негде."Среди луганчан я никогда не слышала слов, что, мол, мы в 2014 году страдали, теперь пусть страдают они (жители освобождаемых территорий - ред.). Наоборот, в Луганске знают, как это тяжело, несут кто что может - деньги, вещи", - добавляет депутат.В пасхальные дни в Свято-Вознесенском храме Луганска был организован сбор пожертвований на покупку куличей и яиц для жителей Гречишкино. А в одном из детсадов Луганска объявили сбор детских вещей для маленьких беженцев."Мы собрали больше сотни пар обуви, много весенней и летней одежды. Привезли в Гречишкино, здесь организовали "банк" вещей для нуждающихся", - рассказала она."Банк" организован в деревенском магазине, среди старых ценников в гривнах и рекламных плакатов на украинском языке. Впрочем, раздача вещей идёт бесплатно - надо только отметиться в специальной тетради. Кроме одежды, выдают бытовую химию."Это для того, чтобы никто не говорил, что вещи "пропали" или "проданы". И чтобы никто не злоупотреблял, набирая слишком много вещей. Впрочем, люди тут ответственные - берут только то, что им нужно, беспокоясь, чтобы соседям тоже хватило", - отмечает Гизай.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганск, северодонецк, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс