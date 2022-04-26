https://ria.ru/20220426/pamyatniki-1785439587.html

СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников в Литве

СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников в Литве - РИА Новости, 26.04.2022

СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников в Литве

Три уголовных дела возбуждены в РФ в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве, устанавливаются виновные лица, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:31

2022-04-26T09:31

2022-04-26T09:38

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

литва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в РФ в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве, устанавливаются виновные лица, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" частью 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении.В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй памятник 16-й Литовской дивизии облит синей и желтой краской. Также в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам также был облит синей и желтой краской."Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В рамках расследования уголовных дел устанавливаются виновные лица, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

литва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), литва