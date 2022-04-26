09:31 26.04.2022 (обновлено: 09:38 26.04.2022)
СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников в Литве
СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Литве
Памятник советскому солдату, оскверненный в Кедайняйском районе Литвы
Памятник советскому солдату, оскверненный в Кедайняйском районе Литвы . Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в РФ в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве, устанавливаются виновные лица, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" частью 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении.
В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй памятник 16-й Литовской дивизии облит синей и желтой краской. Также в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам также был облит синей и желтой краской.
"Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В рамках расследования уголовных дел устанавливаются виновные лица, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка", - добавили в СК.