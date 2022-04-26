13:00 26.04.2022 (обновлено: 13:11 26.04.2022)
Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию
Премьер Пакистана Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Emilio MorenattiШахбаз Шариф
© AP Photo / Emilio Morenatti
Шахбаз Шариф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn.
По словам канцелярии премьер-министра, трехдневный визит с 28 по 30 апреля станет вехой для давних двусторонних отношений между Пакистаном и Саудовской Аравией, что "еще больше укрепит" существующее стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Приглашение на поездку было передано новому премьеру Пакистана наследным принцем Мухаммадом бин Салманом во время поздравления Шехбаза Шарифа с его избранием. Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили приверженность укреплению и развитию отношений во всех отношениях.
"Пакистан и Саудовскую Аравию связывают прочные узы исламского братства. Пакистанцы дорожат этими давними связями со своими саудовскими братьями", - сказал Шариф, выступая на подготовительной встрече к визиту.
Лидер партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шехбаз Шариф, объединивший ряд оппозиционных прошлому правительству партий, стал новым премьером Пакистана в начале апреля этого года после того, как нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия предыдущему премьер-министру Имрану Хану.