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Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 26.04.2022
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Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию
Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 26.04.2022
Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:00
2022-04-26T13:11
пакистан
в мире
шехбаз шариф
саудовская аравия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn.По словам канцелярии премьер-министра, трехдневный визит с 28 по 30 апреля станет вехой для давних двусторонних отношений между Пакистаном и Саудовской Аравией, что "еще больше укрепит" существующее стратегическое сотрудничество между двумя странами.Приглашение на поездку было передано новому премьеру Пакистана наследным принцем Мухаммадом бин Салманом во время поздравления Шехбаза Шарифа с его избранием. Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили приверженность укреплению и развитию отношений во всех отношениях.Лидер партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шехбаз Шариф, объединивший ряд оппозиционных прошлому правительству партий, стал новым премьером Пакистана в начале апреля этого года после того, как нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия предыдущему премьер-министру Имрану Хану.
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пакистан, в мире, шехбаз шариф, саудовская аравия
13:00 26.04.2022 (обновлено: 13:11 26.04.2022)
 
Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию

Премьер Пакистана Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Emilio MorenattiШахбаз Шариф
Шахбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Шахбаз Шариф. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn.
По словам канцелярии премьер-министра, трехдневный визит с 28 по 30 апреля станет вехой для давних двусторонних отношений между Пакистаном и Саудовской Аравией, что "еще больше укрепит" существующее стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Приглашение на поездку было передано новому премьеру Пакистана наследным принцем Мухаммадом бин Салманом во время поздравления Шехбаза Шарифа с его избранием. Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили приверженность укреплению и развитию отношений во всех отношениях.
"Пакистан и Саудовскую Аравию связывают прочные узы исламского братства. Пакистанцы дорожат этими давними связями со своими саудовскими братьями", - сказал Шариф, выступая на подготовительной встрече к визиту.
Лидер партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шехбаз Шариф, объединивший ряд оппозиционных прошлому правительству партий, стал новым премьером Пакистана в начале апреля этого года после того, как нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия предыдущему премьер-министру Имрану Хану.
 
ПакистанВ миреШехбаз ШарифСаудовская Аравия
 
 
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