https://ria.ru/20220426/pakistan-1785500313.html

Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию

Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 26.04.2022

Шариф в рамках первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:00

2022-04-26T13:00

2022-04-26T13:11

пакистан

в мире

шехбаз шариф

саудовская аравия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в рамках своего первого зарубежного визита отправится в Саудовскую Аравию, сообщает издание Dawn.По словам канцелярии премьер-министра, трехдневный визит с 28 по 30 апреля станет вехой для давних двусторонних отношений между Пакистаном и Саудовской Аравией, что "еще больше укрепит" существующее стратегическое сотрудничество между двумя странами.Приглашение на поездку было передано новому премьеру Пакистана наследным принцем Мухаммадом бин Салманом во время поздравления Шехбаза Шарифа с его избранием. Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили приверженность укреплению и развитию отношений во всех отношениях.Лидер партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шехбаз Шариф, объединивший ряд оппозиционных прошлому правительству партий, стал новым премьером Пакистана в начале апреля этого года после того, как нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия предыдущему премьер-министру Имрану Хану.

пакистан

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пакистан, в мире, шехбаз шариф, саудовская аравия