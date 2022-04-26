В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину
В Новороссийске грабитель отнял у местного жителя пять миллионов рублей и купил машину
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 апр – РИА Новости. Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД.
В полицию Новороссийска поступила информация, что неизвестный напал на прохожего, оглушил ударами по голове и похитил сумку. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее неоднократно судимого местного жителя.
"Установлено, что злоумышленник на протяжении длительного времени выслеживал потерпевшего и собирал о нем информацию. Достоверно зная, что мужчина имеет при себе крупную сумму денег, злоумышленник совершил нападение, после чего скрылся. Установлено, что часть от похищенных денежных средств подозреваемый потратил на приобретение дорогостоящего автомобиля. В результате противоправной деятельности злоумышленника заявителю причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей", - добавляется в релизе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он взят под стражу, сообщила новороссийская полиция.
22 сентября 2021, 10:31В Москве пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать сумку