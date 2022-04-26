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В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину - РИА Новости, 26.04.2022
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В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину
В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину - РИА Новости, 26.04.2022
В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину
Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:43
2022-04-26T17:43
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 26 апр – РИА Новости. Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД.В полицию Новороссийска поступила информация, что неизвестный напал на прохожего, оглушил ударами по голове и похитил сумку. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее неоднократно судимого местного жителя."Установлено, что злоумышленник на протяжении длительного времени выслеживал потерпевшего и собирал о нем информацию. Достоверно зная, что мужчина имеет при себе крупную сумму денег, злоумышленник совершил нападение, после чего скрылся. Установлено, что часть от похищенных денежных средств подозреваемый потратил на приобретение дорогостоящего автомобиля. В результате противоправной деятельности злоумышленника заявителю причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей", - добавляется в релизе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он взят под стражу, сообщила новороссийская полиция.
https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html
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происшествия, новороссийск
17:43 26.04.2022
 
В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину

В Новороссийске грабитель отнял у местного жителя пять миллионов рублей и купил машину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 26 апр – РИА Новости. Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД.
В полицию Новороссийска поступила информация, что неизвестный напал на прохожего, оглушил ударами по голове и похитил сумку. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее неоднократно судимого местного жителя.
"Установлено, что злоумышленник на протяжении длительного времени выслеживал потерпевшего и собирал о нем информацию. Достоверно зная, что мужчина имеет при себе крупную сумму денег, злоумышленник совершил нападение, после чего скрылся. Установлено, что часть от похищенных денежных средств подозреваемый потратил на приобретение дорогостоящего автомобиля. В результате противоправной деятельности злоумышленника заявителю причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей", - добавляется в релизе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он взят под стражу, сообщила новороссийская полиция.
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