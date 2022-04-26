https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html

В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину

В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину - РИА Новости, 26.04.2022

В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину

Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:43

2022-04-26T17:43

2022-04-26T17:43

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 26 апр – РИА Новости. Полиция в кубанском Новороссийске задержала грабителя, который отнял у местного жителя 5 миллионов рублей и купил автомобиль, сообщило городское УМВД.В полицию Новороссийска поступила информация, что неизвестный напал на прохожего, оглушил ударами по голове и похитил сумку. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать ранее неоднократно судимого местного жителя."Установлено, что злоумышленник на протяжении длительного времени выслеживал потерпевшего и собирал о нем информацию. Достоверно зная, что мужчина имеет при себе крупную сумму денег, злоумышленник совершил нападение, после чего скрылся. Установлено, что часть от похищенных денежных средств подозреваемый потратил на приобретение дорогостоящего автомобиля. В результате противоправной деятельности злоумышленника заявителю причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей", - добавляется в релизе.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он взят под стражу, сообщила новороссийская полиция.

https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск