https://ria.ru/20220426/obstrely-1785449629.html
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы - РИА Новости, 26.04.2022
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы
Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:17
2022-04-26T10:17
2022-04-26T11:19
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в своем Telegram-канале глава райадминистрации Владимир Перцев.Вечером в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома."Сейчас обстановка в Белгородском районе спокойная... Масштабы (повреждений) сейчас оцениваются в ходе подомового обхода. С утра в Журавлёвское поселение выезжает комиссия для обследования всех повреждений в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка", - написал Перцев.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220422/oproverzhenie-1784929636.html
белгородский район
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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрелов села Нехотеевка
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрела села Нехотеевка у границы Белгородской области с Украиной
2022-04-26T10:17
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
10:17 26.04.2022 (обновлено: 11:19 26.04.2022)
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы
Глава Белгородского района Перцев: комиссия оценит повреждения в двух обстрелянных селах