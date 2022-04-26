https://ria.ru/20220426/obstrely-1785449629.html

Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы

Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы - РИА Новости, 26.04.2022

Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы

Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:17

2022-04-26T10:17

2022-04-26T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгородский район

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в своем Telegram-канале глава райадминистрации Владимир Перцев.Вечером в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома."Сейчас обстановка в Белгородском районе спокойная... Масштабы (повреждений) сейчас оцениваются в ходе подомового обхода. С утра в Журавлёвское поселение выезжает комиссия для обследования всех повреждений в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка", - написал Перцев.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220422/oproverzhenie-1784929636.html

белгородский район

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрелов села Нехотеевка Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрела села Нехотеевка у границы Белгородской области с Украиной 2022-04-26T10:17 true PT0M50S

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков