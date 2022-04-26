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Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/obstrely-1785449629.html
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы - РИА Новости, 26.04.2022
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы
Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:17
2022-04-26T11:19
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в своем Telegram-канале глава райадминистрации Владимир Перцев.Вечером в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома."Сейчас обстановка в Белгородском районе спокойная... Масштабы (повреждений) сейчас оцениваются в ходе подомового обхода. С утра в Журавлёвское поселение выезжает комиссия для обследования всех повреждений в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка", - написал Перцев.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
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белгородский район
белгородская область
украина
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Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрелов села Нехотеевка
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями обстрела села Нехотеевка у границы Белгородской области с Украиной
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происшествия, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
10:17 26.04.2022 (обновлено: 11:19 26.04.2022)
 
Власти рассказали об обстановке в Белгородском районе, где были обстрелы

Глава Белгородского района Перцев: комиссия оценит повреждения в двух обстрелянных селах

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела села Нехотеевка со стороны Украины
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Обстановка в приграничном с Украиной Белгородском районе Белгородской области, где в понедельник вечером были обстреляны два села, сейчас спокойная, написал в своем Telegram-канале глава райадминистрации Владимир Перцев.
Вечером в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле расположенных у границы с Украиной сел Нехотеевка и Журавлевка. По словам губернатора, в Нехотеевке повреждены жилые постройки и личный транспорт, пострадавших среди мирных жителей нет. В Журавлевке пострадали мирные жители - мужчина был ранен в руку, женщина - в область шеи. Также были повреждены жилые дома.
"Сейчас обстановка в Белгородском районе спокойная... Масштабы (повреждений) сейчас оцениваются в ходе подомового обхода. С утра в Журавлёвское поселение выезжает комиссия для обследования всех повреждений в сёлах Нехотеевка и Журавлёвка", - написал Перцев.
Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
Военнослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:19
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБелгородский районБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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