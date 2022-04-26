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Украинские войска обстреляли дорогу между Макеевкой и Ясиноватой

Украинские войска обстреляли дорогу между Макеевкой и Ясиноватой - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские войска обстреляли дорогу между Макеевкой и Ясиноватой

Автомобильная дорога между Макеевкой и Ясиноватой попала под обстрел со стороны украинских войск, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил штаб... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:26

2022-04-26T16:26

2022-04-26T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

макеевка

ясиноватая

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Автомобильная дорога между Макеевкой и Ясиноватой попала под обстрел со стороны украинских войск, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) находится автомобильная дорога между Макеевкой и Ясиноватой. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.В штабе призвали без лишней надобности не выходить из дома. "Во время обстрела не покидайте убежище", - отмечается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

макеевка

ясиноватая

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, макеевка, ясиноватая, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика