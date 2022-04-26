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Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе применив РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:47

2022-04-26T11:47

2022-04-26T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе применив РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрелам, которые были зафиксированы в промежутке между 10.40 и 11.30 (совпадает с мск), подверглись Железная Балка, Озеряновка, Петровский и Кировский районы Донецка. Представительство сообщает, что по населенным пунктам были выпущены три гранаты из СПГ, 20 гранат из АГС, шесть мин калибром 120 миллиметров. По Донецку украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град", добавляет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия