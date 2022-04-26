https://ria.ru/20220426/moskva-1785532412.html

Бирюков: текущий ремонт дорог начался в Москве

Бирюков: текущий ремонт дорог начался в Москве - РИА Новости, 26.04.2022

Бирюков: текущий ремонт дорог начался в Москве

Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, улиц, дворовых... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:53

2022-04-26T14:53

2022-04-26T14:53

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городское хозяйство москвы

ремонт

автомобильные дороги

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Работы по текущему ремонту дорог стартовали в столице, всего планируется отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать свыше 23 миллиона квадратных метров асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно. Они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам."В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения, разрушению полотна способствуют интенсивный трафик и резкие перепады температуры. Для удобства водителей ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков.Он уточнил, что в планах этого года - обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо - от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная, Бакунинская и ряд других.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для мониторинга состояния улично-дорожной сети в столице функционируют 15 передвижных дорожных лабораторий, которые осуществляют сбор данных о проблемных участках и контролируют качество работ.

https://realty.ria.ru/20220426/podsvetka-1785315762.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, ремонт, автомобильные дороги