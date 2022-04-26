В Крыму отреагировали на демонтаж монумента Дружбы народов в Киеве
В Крыму предложили в ответ на снос монумента в Киеве украинской власти самодемонтироваться
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил украинской власти вместо монумента Дружбы народов России и Украины демонтироваться самим в полном составе.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке. Монумент представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.
"На самом деле демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, - это украинская власть в полном составе", - сказал РИА Новости Чегринец.
Он уверен, что "после освобождения Киева все памятники будут восстановлены".
"А те, кто громче всех кричали о их сносе, первые же попросят их вернуть, такая уж специфика украинских недополитиков", - подчеркнул Чегринец.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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