Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для транспорта

Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для гражданского транспорта
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.