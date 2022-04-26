https://ria.ru/20220426/mariupol-1785479001.html

Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для транспорта

Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для транспорта - РИА Новости, 26.04.2022

Дорогу из Левобережного района в центр Мариуполя открыли для транспорта

Одна из дорог, соединяющая Левобережный район с основной частью Мариуполя, открыта для гражданского транспорта впервые после перехода основной части города под... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:47

2022-04-26T11:47

2022-04-26T11:47

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 26 апр - РИА Новости. Одна из дорог, соединяющая Левобережный район с основной частью Мариуполя, открыта для гражданского транспорта впервые после перехода основной части города под контроль союзных сил России и ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Через Мариуполь протекает река Кальмиус. В районе металлургического комбината "Азовсталь" она впадает в Азовское море. Ранее из-за активных боевых действий в городе проехать через его центральную часть было невозможно. Чтобы попасть из одной части Мариуполя в другую, нужно было делать крюк, объезжая вокруг города.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр