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Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков - РИА Новости, 26.04.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220426/krasnodar-1785629737.html
Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков
Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков - РИА Новости, 26.04.2022
Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков
Власти Краснодарского края разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:57
2022-04-26T20:57
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков, сообщает администрация региона.Как заявил замгубернатора края Александр Руппель, с этого года в рамках антикризисных мер администрация края разрабатывает новые направления поддержки."Для инвесторов, реализующих проекты в рамках госконтрактов, планируем установить арендную плату в размере 1 рубля по договорам аренды земельных участков. Для резидентов краевых промпарков предусматриваем субсидии на возмещение 50% арендной платы за земельные участки в границах промпарков на время строительства или запуска производств – до 3 лет", - приводятся в сообщении слова Руппеля.Власти региона также планируют предоставлять предприятиям субсидии на запуск новых импортозамещающих производств – этот механизм сейчас в разработке, добавил Руппель.Отмечается, что в рамках выставки Иннопром в Узбекистане делегация Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Руппелем посетила индустриальный парк, предназначенный для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана."Для нашего края интересен опыт других регионов и стран в развитии сети промпарков. Сейчас у нас работают 4 площадки с 24 резидентами, до конца года планируем ввести еще 2 индустриальных парка. При этом, в существующих условиях интересно также размещение краевых производств на площадках в Узбекистане", – пояснил вице-губернатор. По его словам, это откроет больше возможностей для внешнеторгового оборота с рядом иностранных государств.По данным краевых властей, сегодня на уровне региона для резидентов промышленных парков Кубани уже предусмотрен ряд мер господдержки. Помимо льготы на имущество, на краевом уровне предусмотрен инвестиционный вычет по налогу на прибыль и пониженная ставка – 13,5% по налогу на прибыль организаций, для управляющих компаний и резидентов промпарков, промышленных технопарков. Кроме того, край на 50% снижает арендную плату и на 90% - выкупную стоимость земельных участков под проекты по созданию индустриальных парков.
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экономика, краснодарский край, россия
20:57 26.04.2022
 
Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков

Власти Кубани разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края разрабатывают новые меры поддержки для резидентов промпарков, сообщает администрация региона.
Как заявил замгубернатора края Александр Руппель, с этого года в рамках антикризисных мер администрация края разрабатывает новые направления поддержки.
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"Для инвесторов, реализующих проекты в рамках госконтрактов, планируем установить арендную плату в размере 1 рубля по договорам аренды земельных участков. Для резидентов краевых промпарков предусматриваем субсидии на возмещение 50% арендной платы за земельные участки в границах промпарков на время строительства или запуска производств – до 3 лет", - приводятся в сообщении слова Руппеля.
Власти региона также планируют предоставлять предприятиям субсидии на запуск новых импортозамещающих производств – этот механизм сейчас в разработке, добавил Руппель.
Отмечается, что в рамках выставки Иннопром в Узбекистане делегация Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Руппелем посетила индустриальный парк, предназначенный для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана.
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"Для нашего края интересен опыт других регионов и стран в развитии сети промпарков. Сейчас у нас работают 4 площадки с 24 резидентами, до конца года планируем ввести еще 2 индустриальных парка. При этом, в существующих условиях интересно также размещение краевых производств на площадках в Узбекистане", – пояснил вице-губернатор. По его словам, это откроет больше возможностей для внешнеторгового оборота с рядом иностранных государств.
По данным краевых властей, сегодня на уровне региона для резидентов промышленных парков Кубани уже предусмотрен ряд мер господдержки. Помимо льготы на имущество, на краевом уровне предусмотрен инвестиционный вычет по налогу на прибыль и пониженная ставка – 13,5% по налогу на прибыль организаций, для управляющих компаний и резидентов промпарков, промышленных технопарков. Кроме того, край на 50% снижает арендную плату и на 90% - выкупную стоимость земельных участков под проекты по созданию индустриальных парков.
 
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