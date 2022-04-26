https://ria.ru/20220426/koronavirus-1785466941.html
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 26.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 141 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:12
2022-04-26T11:12
2022-04-26T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 141 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 205 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 141 новый случай заражения коронавирусом