https://ria.ru/20220426/koronavirus-1785464755.html

В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 378 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:06

2022-04-26T11:06

2022-04-26T11:12

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 378 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 378, 169 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 844, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 758 254 случая коронавируса, выздоровели 2 566 156 человек, умерли из-за COVID 43 174 человека.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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