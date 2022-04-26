https://ria.ru/20220426/koronavirus-1785464755.html
В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 378 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:06
2022-04-26T11:06
2022-04-26T11:12
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 378 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 378, 169 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 844, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 758 254 случая коронавируса, выздоровели 2 566 156 человек, умерли из-за COVID 43 174 человека.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:06 26.04.2022 (обновлено: 11:12 26.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 169 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 378 новых случаев коронавируса, 19 человек умерли