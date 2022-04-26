https://ria.ru/20220426/kooperatsiya-1785492670.html
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией - РИА Новости, 26.04.2022
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией
Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:35
2022-04-26T12:35
2022-04-26T13:28
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
индия
малайзия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов."Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов.Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%"."Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>
https://ria.ru/20220426/kitay-1785476898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), индия, малайзия
12:35 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией
МИД: Россия будет сотрудничать со странами Азии, не присоединившимися к санкциями
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
"Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов.
Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР
во внешней торговле России
увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%".
"Это создает прочный фундамент для дальнейшего наращивания кооперации с неприсоединившимися к антироссийским санкциям азиатскими партнерами. В их числе – не только Китай
, о котором я уже сказал, но и такой экономический гигант как Индия
, крупные региональные экономические игроки - Иран
, Пакистан
, Бангладеш
, Шри-Ланка
, Вьетнам
, Индонезия
, Малайзия
, Таиланд
и другие государства Юго-Восточной Азии", - заявил замминистра.
"Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.