https://ria.ru/20220426/kooperatsiya-1785492670.html

Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией

Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией - РИА Новости, 26.04.2022

Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией

Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:35

2022-04-26T12:35

2022-04-26T13:28

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

индия

малайзия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов."Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов.Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%"."Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), индия, малайзия