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Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией - РИА Новости, 26.04.2022
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией
Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:35
2022-04-26T13:28
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
индия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов."Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов.Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%"."Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова &gt;&gt;
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), индия, малайзия
12:35 26.04.2022 (обновлено: 13:28 26.04.2022)
 
Россия будет наращивать экономическую кооперацию с Индией и Малайзией

МИД: Россия будет сотрудничать со странами Азии, не присоединившимися к санкциями

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переориентация внешней стратегии Москвы на Восток - объективный процесс, Москва будет наращивать кооперацию со странами, не присоединившимися к санкциям, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Игорь Моргулов.
"Переориентация нашей внешнеэкономической стратегии на Восток началась не сегодня. Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - заявил Моргулов.
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Он подчеркнул, что "начиная с 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза и к 2022 году превысила 30%".
"Это создает прочный фундамент для дальнейшего наращивания кооперации с неприсоединившимися к антироссийским санкциям азиатскими партнерами. В их числе – не только Китай, о котором я уже сказал, но и такой экономический гигант как Индия, крупные региональные экономические игроки - Иран, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии", - заявил замминистра.
"Все эти динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров – энергоресурсов, удобрений, черных и цветных металлов, высококачественного продовольствия, продукции машиностроения, а также в заполнении освобождающихся у нас рыночных ниш", - резюмировал Моргулов.
Читайте полный текст интервью замглавы МИД России Игоря Моргулова >>
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИндияМалайзия
 
 
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