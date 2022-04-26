https://ria.ru/20220426/izbienie-1785582592.html
Посольство в Греции проверит сообщения СМИ об избиении россиян
Посольство в Греции проверит сообщения СМИ об избиении россиян - РИА Новости, 26.04.2022
Посольство в Греции проверит сообщения СМИ об избиении россиян
Посольство России в Греции сообщило, что проверяет публикации СМИ об избиении российских граждан во время празднования Пасхи в Афинах. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:21
2022-04-26T17:21
2022-04-26T17:21
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АФИНЫ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Греции сообщило, что проверяет публикации СМИ об избиении российских граждан во время празднования Пасхи в Афинах."Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию об избиении 24 апреля российских граждан на пляже Агиос Космас в Афинах. Сами граждане в консотдел не обращались. Устанавливаем контакт с пострадавшими", - написало посольство в своем аккаунте в Twitter.Гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала РИА Новости, что была жестоко избита группой украинцев – ей разбили голову, лицо, били ногами.По ее словам, группа украинцев напала на россиян в воскресенье, 24 апреля, когда праздновалась Пасха. Она сообщила, что знает бившего ее украинца. Маряхина зафиксировала у судмедэксперта травмы и подала заявление в полицию.
https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, греция, россия, афины, украина
Посольство в Греции проверит сообщения СМИ об избиении россиян
Посольство проверит сообщения СМИ об избиении россиян во время празднования Пасхи в Афинах
АФИНЫ, 26 апр – РИА Новости. Посольство России в Греции сообщило, что проверяет публикации СМИ об избиении российских граждан во время празднования Пасхи в Афинах.
"Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию об избиении 24 апреля российских граждан на пляже Агиос Космас в Афинах
. Сами граждане в консотдел не обращались. Устанавливаем контакт с пострадавшими", - написало посольство в своем аккаунте в Twitter.
Гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала РИА Новости, что была жестоко избита группой украинцев – ей разбили голову, лицо, били ногами.
По ее словам, группа украинцев напала на россиян в воскресенье, 24 апреля, когда праздновалась Пасха. Она сообщила, что знает бившего ее украинца. Маряхина зафиксировала у судмедэксперта травмы и подала заявление в полицию.