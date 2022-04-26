https://ria.ru/20220426/energonositeli-1785481560.html
Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России
Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России - РИА Новости, 26.04.2022
Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России
Польша предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:57
2022-04-26T11:57
2022-04-26T12:11
экономика
польша
евросоюз
россия
санкции
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.Отметив готовность Польши отказаться от российских энергоносителей, министр заявила, что "не все страны могут быть готовы"."Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, - введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей", - сказала она.
https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, евросоюз, россия, санкции
11:57 26.04.2022 (обновлено: 12:11 26.04.2022)
Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России
Министр Москва: Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России