https://ria.ru/20220426/energonositeli-1785481560.html

Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России

Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России - РИА Новости, 26.04.2022

Польша предложит ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из России

Польша предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:57

2022-04-26T11:57

2022-04-26T12:11

экономика

польша

евросоюз

россия

санкции

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Польша предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.Отметив готовность Польши отказаться от российских энергоносителей, министр заявила, что "не все страны могут быть готовы"."Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, - введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей", - сказала она.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

польша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, евросоюз, россия, санкции